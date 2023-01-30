Nikos Anastasiadis, Çarşamba günü Atina’ya gidiyor

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya gelecek. İkili görüşmesinde Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunu değerlendirecek.

Anastasiadis daha sonra Mati’ye geçecek ve 2018’de çıkan büyük yangından etkilenen Doğu Attiki bölgesinin yeniden inşa ve inkişafı için Güney Kıbrıs’ta toplanan paralarla gerçekleştirilecek projenin temel atma törenine katılacak.