Nikos Hristodulidis ile Dimitriu, bakanların Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılmasını görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu bir araya geldi. İkili görüşmesinde, Rum bakanların Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılımı konusunu değerlendirdi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Hristodulidis ile Dimitriu’nun gündeme ve Meclis ile Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili konulara dair yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Habere göre Letimbiotis, Hristodulidis’in gerek seçim öncesi dönemde, gerekse seçilmesinin ardından ülkenin tüm siyasi güçleriyle olan samimi iş birliği konusundaki iradesini dile getirdiğini ve bu iş birliğini sürdüreceğini taahhüt ettiğini söyledi.

Gazete, Dimitriu’nun ise, DİSİ’nin ülkenin istikrarında muhalefet partisi olarak “Kıbrıs’ın iyiliği için” Hristodulidis ile müzakere edeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, bakanların Avrupa Halk Partisi toplantılarına katılması konusunun ise Hristodulidis ile sağlanan uzlaşı sonucu kapandığını kaydederek, DİSİ’nin muhalif parti olduğunu yineledi.