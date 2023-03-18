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Nikos Hristodulidis: Kıbrıs birleşme ve barış içerisinde birlikte yaşama modeli olabilir

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle bir birleşme ve barış içerisinde birlikte yaşama modeli olabileceğini, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin bunu kucaklamasını umduğunu söyledi.
Nikos Hristodulidis: Kıbrıs birleşme ve barış içerisinde birlikte yaşama modeli olabilir

Haravgi’nin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen Ortodoks Parlamenterler Meclisi (OPM) toplantısında yaptığı selamlama konuşmasında, “Kıbrıs sorununun çözülmesiyle Kıbrıs, farklı dinlerden ve kültürlerden insanların birleşme ve barış içerisinde birlikte yaşama modeli olabilir” dedi. “Bu, en azından şimdi Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk toplumu liderliğinin de kucaklayacağını umduğumuz bir vizyondur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis “Kıbrıs sorununun çözümünde ana emelim modası geçmiş garantilerden, işgal askerlerinden ve üçüncü ülkelerin askerî varlığından kurtulmuş bağımsız, gerçekten egemen bir devlet kurmaktır” dedi, “iki toplumdan birine adaleti çiğneyecek, ana ilkeleri ve değerleri çiğneyecek, hiçbir başka ülkede geçerli veya yürürlükte olmayan imtiyazlar veya yetkiler tanınamaz” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Ortodoksluğun hem birleştirici güç hem de başka kültürlerle köprü kurucu unsur olabileceğini savundu, bunun Ortodoks parlamenterlerin faaliyetleri ve dinler arası diyaloğun ileri götürülmesiyle başarılabileceğini söyledi.

Kıbrıs’ın ezelden beridir insanların, kültürlerin, ideolojilerin ve dinlerin mozaiği olduğunu söyleyen Hristodulidis, “Kıbrıslıların çoğunluğunun Ortodoks inancının değişmeden kaldığını, hiçbir zaman farklı inanca mensup insanların aleyhine olmadığını ve özellikle dini açıdan farklılıkların hiçbir zaman Ada sakinleri arasında bölücü unsur teşkil etmediğini” savundu.

OPM Genel Sekreteri Maksimos Harakopulos ise Kıbrıs sorununa değinirken Türkiye’yi “neo-Osmanlılık ideolojisine sahip olmakla, komşularına karşı revizyonist politika izlemekle ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hiç niyeti olmamakla” suçladı.

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