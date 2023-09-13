Niyazi Kızılyürek: Türkiye’nin AB üyeliğinin sonlandırılması büyük hata olur

AKEL’in Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine de söz geldiğini ifade ederek, bu sürecin çalışmadığını zorlamanın da bir manasının kalmadığının vurgulandığını söyledi.

AKEL’in Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Türkiye’nin AB üyeliği sürecine de söz geldiğini ifade ederek, bu sürecin çalışmadığını zorlamanın da bir manasının kalmadığının vurgulandığını söyledi. Kızılyürek, “Türkiye’nin AB üyeliğinin sonlandırılması büyük hata olur” dedi.

AKEL’in Avrupa Birliği Parlamentosu ve Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Strazburg’ta Kıbrıs Postası yazar ve programcılarından Ulaş Barış’a konuştu.

Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, AB’nin hazırladığı raporların bugün onaylanacağını ifade ederek, “Türkiye’nin ilerleme raporudur, yıllık olarak hazırlanır” dedi.

Niyazi Kızılyürek, raporun öncelikle Türkiye’deki demokratik gerilemeye işaret ettiğine değinerek, hukuk devleti kurallarının tam çalışmadığı, insan haklarının ihlal edildiği gibi gerilemelere yer verildiğini söyledi.

“İLERLEME RAPORUDUR AMA GERİLEME SÖZ KONUSUDUR”

Raporun gerçek isminin ilerleme raporu olduğunu söyleyen Kızılyürek, “İlerleme raporudur ama gerileme söz konusudur” dedi.

“TC JEOPOLİTİK AÇIDAN AB İÇİN ÖNEMLİDİR”

Rapor içerisinde Türkiye’nin jeopolitik öneminin de saptandığını kaydeden Kızılyürek, “Özellikle Rusya-Ukrayna saldırısından sonra AB’nin birinci gündem maddesi jeopolitik gelişmelerdir. TC’nin jeopolitik açıdan AB için çok önemli olduğu vurgusu raporda yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Diğer yandan demokratik anlamda gerileme söz konusu” diyen Kızılyürek, Türkiye konuşulurken Türkiye’nin AB üyeliği sürecine de söz geldiğini ifade ederek raporda bazı maddelerin altının çizildiğini belirtti.

“TC’NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNİN ÇALIŞMADIĞI ZORLAMANIN DA BİR MANASININ KALMADIĞI RAPORA YANSIDI”

Kızılyürek, “Bu sürecin çalışmadığı zorlamanın da bir manasının kalmadığı vurgulanıyor” diyerek, farklı şeyler konuşulması gerektiğinden bahsedildiğini ve özel bir ilişki önerilerek üyelik sürecini sonlandırmak gerektiğinin kaydedildiğini belirtti.

Öte yandan Kızılyürek, kendi açısından raporun en önemli sorununun bu olduğunu ifade ederek, “Ben bunu doğru bir yaklaşım olarak bulmuyorum” dedi.

KKTC hakkında hazırlanan rapordan da bahseden Niyazi Kızılyürek, AB’nin 2 devletli çözüm konusunun masaya yatırıldığı andan itibaren bunun kabul edilemeyeceğinin vurgusunu yaptıklarını kaydetti.

“KİMSE AB’Yİ 2 DEVLETLİ ÇÖZÜME İKNA EDEMEZ”

“Bu konuda bir değişiklik olmadı bu tavırda rapora yansıdı” diyen Kızılyürek, kimsenin AB’yi 2 devletli çözüme ikna edemeyeceğini söyledi.

En son yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerginliğinin de altını çizen Kızılyürek, “Talihsiz bir olay ve oda bugün yayınlanacak raporda yer alacaktır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KIBRISLI TÜRKLERE KENDİLERİNİ YÖNETME AÇISINDAN ALAN AÇMASI GEREKİYOR”

Geçen sene ve bu sene olmak üzere Kıbrıs Türklerine dönük önemli göndermeler gördüklerine de vurgu yapan Kızılyürek, “Kıbrıslı Türklerin kendilerini yönetme açısından TC’nin onlara alan açması gerektiğinin altı çiziliyor” şeklinde konuştu.

“KIBRIS CUMHURİYETİ KIBRISLI TÜRKLERİN AB İLE İLİŞKİLERİNE ENGEL OLMAMALIDIR”

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne de bir çağrı yapıldığını bildiren Kızılyürek, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri’nin AB ile yakınlaşmasına yardımcı olmalıdır. İlişkileri ileriye götürmelerini teşvik etmeli ve engel olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Kızılyürek, Türkiye’ye, komisyona ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gönderilen mesajların, Kıbrıslı Türklerin siyaset alanını da güçlendiren bir olgu olduğunu kaydetti.