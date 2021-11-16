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Nusret, 28. restoranını açtı! Görkemli bir açılışa imza attı

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Nusr-Et’in 28’inci restoranı 15 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da görkemli bir açılışla gerçekleşti.
Nusret, 28. restoranını açtı! Görkemli bir açılışa imza attı

Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta 200 kişilik kapasite ile hizmet verecek yeni restoran, yerel mimariye modern ve zamansız bir dokunuş katan iki katlı binasında hizmet veriyor.

ürkiye’de olduğu kadar dünyanın önemli yeme-içme merkezlerinde açtığı restoranlarla misafirlerine sıra dışı bir deneyim sunan Nusr-Et 28’inci restoranıyla Riyad’da görkemli bir açılışa imza attı.

En son Londra’da rekor sayıda misafir ağırlayan ve İngiliz yeme-içme tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim sunan 'in Riyad’da açılan 200 kişi kapasiteli yeni restoranı Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta yer alıyor.

Nusr-Et restoranlarının önemli simgelerinden “Açık Mutfak” ve sergileme tezgahı ile ultra premium steakhouse menü içeriğinin yanı sıra taze sıkım meyve suları ile hazırlanan imza mocktail’ler Riyad menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında dikkat çekiyor.

Özel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan en kaliteli et seçkileri, yaratıcı yemek sunumları ile sıra dışı bir deneyim sunan restoran, misafirlerini lezzetli bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Yaratıcılığın kültürel deneyimle buluştuğu 24 ayar altın kaplama lezzetler de yeni restoranın menüsünde öne çıkan detaylar arasında.

Markanın özel ağırlama hizmeti kapsamında kurgulanan “private dining” ayrıcalığına sahip ilk restoranı olma özelliğini de taşıyan Nusr-Et Riyad, gerektiğinde tek bir alan olarak birleştirilebilecek esneklikte, 3 adet private dining mekanı ile misafirlerini ağırlıyor.

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NTV.

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