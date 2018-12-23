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Nusret Gökçe'den aile fotoğrafı

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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Nusret Gökçe'den aile fotoğrafı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuz serpme hareketiyle dünyaya adını duyuran Gökçe Instagram paylaşımıyla olay oldu.

Nusret Gökçe'nin bu fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Nusret Gökçe, daha önce de Erzurum'da doğduğu evin fotoğrafını paylaşmış ve altına ''Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev'' notunu düşmüştü.

Çocuk yaşta iş hayatına atılan Nusret, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

''1994-1995... Yaş 13. İlkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.''

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