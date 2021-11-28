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O Ses Almanya’da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya yine damga vurdu!

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Almanya’da yayınlanan 'O Ses' (Voice of Germany) yarışmasında ilk turda söylediği Yalan şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in Kıyamam şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu.
O Ses Almanya’da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya yine damga vurdu!

Almanya’da O Ses (Voice of Germany) programında yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti.

O Ses Almanya’da ilk turda söylediği Tan Taşçı’nın Yalan adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye’de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yine söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı.

Zerrin Özer’in Kıyamam adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla bir üst tura çıkarak finallere kalmayı başardı.

Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Sıla geçen hafta Almanya’nın Mannheim kentinde verdiği konserde, sahneye Zeynep Avcı'yı çağırarak seyircilerine sürpriz yapmıştı. 

O Ses Almanya'daki performansıyla fenomen olan Zeynep Avcı’yı Sıla'nın sahnesinde Oluruna Bırak şarkısını söylemiş, şarkının bir bölümünde düet yapan ikili seyirciden büyük alkış almıştı. 

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