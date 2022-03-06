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O son kadehi içmeyecektiniz

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O son kadehi içmeyecektiniz
O son kadehi içmeyecektiniz

Britanya’daki geniş çaplı bir araştırma, ‘o son kadehi içmemenin’ beyin sağlığına büyük ölçüde iyi gelebileceğini ortaya koydu.

36 binden fazla yetişkinin dahil edildiği araştırmada, içki içmenin olumsuz etkilerinin her bir ek kadehte arttığı görüldü. Dolayısıyla her gün birkaç birim içenler, bunu azaltarak en çok kazancı sağlayabilecekleri ortaya kondu.

 

 

Araştırmanın başyazarı Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Dr. Remi Daviet şöyle konuştu: “İçki içmenin beyin üzerindeki etkisinin katlanarak arttığına dair deliller var. Dolayısıyla günde bir ilave içki, o gün öncesinde içilen içkilerden daha fazla etkiye sahip olabilir. Bu da gecenin o son içkisini içmemenin beynin yaşlanması bakımından büyük etkiye sahip olabileceği anlamına geliyor.”

Çalışmada bir kişi ne kadar içerse beyninin o kadar küçüldüğü ve beyindeki beyaz maddede daha az bağlantı olduğu görüldü. Makul düzeyde içmenin bile (haftada birkaç kadeh şarap) riskli olabileceği belirtildi. İçki tüketimiyle beyin hacmindeki azalma arasındaki ilişkinin içki tüketimi seviyesi arttıkça güçlendiği görüldü.

Nature Communications’ta yayımlanan araştırmada, içki miktarı ve beyin hacmi arasında neden-sonuç ilişkisinden ziyade korelasyon bulunduğu vurgulanırken, şu bulgulara yer verildi: “50’li yaşlardaki kişilerde günde içilen ortalama bir birim içkinin iki birime çıkarılması, beyinde iki yıl yaşlanmaya eşdeğer değişikliklerle ilişkilendirildi. İkiden üçe çıkarılması durumundaysa üç buçuk yıllık yaşlanmaya eşdeğer değişiklikler görüldü.”

 

Dr. Daviet bu durumu “Doğrusal bir artış değil, içtikçe daha kötüleşiyor” diye yorumladı.

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