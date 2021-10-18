Öfkeli, hassas, utangaç… Çocuklarınızın ile nasıl iletişim kurmalısınız?

Her çocuk, sahip olduğu karakter özelliklerine göre birbirinden çok farklı tepkiler ve davranışlar sergiler. Ebeveynlerin çocukların gösterdiği davranışların altında yatan sebepler hakkında bilgi toplamasının farkındalık kazanmak adına önemli olduğunu vurgulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, ebeveynlere, çocuklarına karakter özelliklerine göre nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu.

Çocukların istenmeyen davranışlarının altında çeşitli sebeplerin olduğunu söyleyen Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, çocukların karakter özelliklerine uygun bir iletişim kurulmaması durumunda istenmeyen davranışların artabileceği uyarısında bulundu. Çocukların aşırı hassas, öfkeli, utangaç gibi kişilik özelliklerine sahip olabileceğini hatırlatan Akarsel, çocuklarla iletişim kurulurken hangi kişisel özellikleri taşıdığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Aşırı hassas çocuklara karşı baskıcı ve suçlayıcı olmayın!

Aşırı hassas çocukların, yalnız kalmaktan hoşlanmayan, ağlamaya meyilli, ebeveyn yoksunluğuna alışkın olmayan çocuklar olduğunu vurgulayan Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, bu nedenle bu çocukların huzursuz ve aşırı tepkisel olabileceklerini söylüyor. Aşırı hassas çocukların uyum sağlamakta güçlük çekebildiğini ve yeni ilişkiler kurmaktan kaçındıklarını ifade eden Akarsel, “Aşırı hassas çocuklara sahip ebeveynler çocukları ile iletişim kurarken baskıcı olmamalı, suçlayıcılıktan ve eleştiriden uzak durmalı, çocuk üzerinde hakimiyet kurmamalı ve çocuğun kendisini rahat hissedebileceği bir iletişim şekli benimsemeliler” ifadesini kullandı.

Öfkeli çocuklara, kendi duygularınızı ifade ederek örnek olun!

Kimi çocuklarınsa öfkeli davranışlara sahip olduğunu söyleyen Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, “Öfkeli çocuklar, sürekli bağırarak, eşyalara zarar vererek, genellikle ebeveynini, öğretmenlerini veya aile büyüklerini reddeden olumsuz tepkilerle kendilerini ifade ederler” diyor. Öfkeli çocukların en temelde, duygularını tanıyamayan ve anlamlandıramayan çocuklar olduklarını söyleyen Akarsel, “Ebeveynlerin öfkeli çocuklar için daha toleranslı, öfkeye öfke ile tepki vermeyen bir tutumla yaklaşmaları ve duygularını ifade ederek onlara örnek olmaları gerekiyor. Ebeveynlerin öfkenin altında yatan temel ihtiyacı karşılamak adına çocukla sağlıklı bir iletişim kurması kendisini doğru şekilde ifade etmesine olanak sağlayacaktır” diyor.

Utangaç çocukları, yeni ortamlara girmeden önce hazırlayın!

Utangaç çocukların ise yeni insanlarla tanışmaktan ve değişimlerden korku duyan, her zaman ebeveyninin desteği ile kendini ifade etmeye çalışan, çoğu zaman ebeveynin arkasına saklanan ve sadece tanıdığı kişilerle iletişim kuran çocuklar olduğunu söyleyen Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, utangaç çocukların davranışlarını rahatlatmak için yenilikler öncesinde hazırlık konuşmaları yapılmasının önemine değinerek, “Yeni kişilerle tanışmadan veya yeni bir ortamda bulunmadan önce ebeveynler çocukları ile konuşarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamalıdır” diyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak 2021 Kış Akademik Dönemi boyunca ebeveynlik ve çocuk gelişimi hakkında yüz yüze ve online olarak pek çok seminer gerçekleştireceklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, bütün ebeveynleri, çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabilecekleri konusunda farkındalık kazanabilecekleri bu seminerlere davet ediyor.