Oğlunu öldüren babaya 25 yıl ceza indirimi yapıldı

İstanbul'da İstinaf Mahkemesi, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu öldüren Nezir Türkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Mahkeme, 4 ayrı suçtan toplamda 35 yıl 9 ay hapse çarptırılan sanığın cezasını 10 yıl 9 aya düşürdü.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu öldüren Nezir Türkoğlu, yerel mahkeme tarafından “Kasten yakın akrabayı öldürme”, “Öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi’ne taşınan dosyada Ceza Dairesi davanın duruşmalı görülmesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu Silivri Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Yiğitcan Türkoğlu’nun annesi Neriman Türkoğlu’nun avukatı ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu.