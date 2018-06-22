  • BIST 95.852
  • Altın 190,699
  • Dolar 4,6585
  • Euro 5,4252
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Oktay Sami Şölen, Cezaevi’ne gönderildi

» »
Oktay Sami Şölen, Cezaevi’ne gönderildi
Oktay Sami Şölen, Cezaevi’ne gönderildi

Girne’de Tims Cafe önünde katle teşebbüs ve çeşitli suçlardan tutuklanan zanlı Oktay Sami Şölen yeniden yargıç huzurundaydı. Zanlının görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla 70 günü geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi emri verildi.

Girne’de, 18 Haziran’da Ozanköy Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tims Cafe önünde, katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf ve kullanma, meskun mahalde ateş açma, kasti hasar, şiddet tehdidi ve cinsel taciz suçlarını işleyen zanlı Oktay Sami Şölen, yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tahkikat sorumlusu, işlenen suçun ağır cezada yargılanmayı gerektiren müebbet hapisliğe kadar giden bir suç olduğunu, TC ve KKTC vatandaşlığı bulunan zanlının, hakkında görülecek davada yargılanmamak için yurt dışına kaçma ve aynı suçu tekrarlama ihtimali olduğunu ifade etti ve zanlının hükümsüz tutuklu olarak, 3 ayı geçmemek kaydıyla Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlı avukatı Mustafa Şener de zanlının uygun bir teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep ederek, kefiller olarak göstereceği zanlının oğlu Mehmet Can Şölen ve annesi Hüsniye Şölen ile zanlıyı mahkemeye tanık olarak çıkardı. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da zanlı ve tanıkların ifadelerini çelişkili bulduğunu, tanıkların kefilliklerini muteber bulmadığını belirti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlının hakkında görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak ve aynı suçu tekrarlamasını önlemek amacıyla 70 günü geçmemek kaydıyla, hükümsüz tutuklu olarak Lefkoşa merkezi Cezaevine gönderilmesi emrini verdi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güngördü "yeni projeler ile devam" dedi15 Haziran 2018 Cuma 11:11
  • Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı13 Haziran 2018 Çarşamba 09:31
  • Motosiklet kazasında yaralanan Yazgım Karakurt için kan aranıyor10 Haziran 2018 Pazar 10:39
  • Girne'de motosiklet kazası, sürücü yoğun bakımda10 Haziran 2018 Pazar 10:37
  • Girne’de bordür boyama ve yol çizgileri yenileme çalışmaları sürüyor09 Haziran 2018 Cumartesi 08:30
  • 400 Bin TL talihlisi Girne'de30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:08
  • Girne’deki plaj ve sahiller yaz sezonuna hazır27 Mayıs 2018 Pazar 17:04
  • Apartmanın üst katından düşüp ağır yaralandı24 Mayıs 2018 Perşembe 16:41
  • Karaman: "Girne'nin birincil sorunu trafiktir..."23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38
  • Girne-Tatlısu anayolunda kaza!22 Mayıs 2018 Salı 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti