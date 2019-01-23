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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum

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İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan "Detainment" (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi.
Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum

İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan "Detainment" (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi. Bulger'ın annesi Denise Fergus, kararın kendisini "tiksindirdiğini" söyledi.

Denise Fergus Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

Filmde, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulaması anlatılıyor.

İrlandalı yönetmen Vincent Lambe daha önce Denise Fergus'tan özür diledi.

Lambe, Fergus'u filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini, filminin ona "üzüntü verebileceğini" söyledi.

90 binden fazla kişi imza vermişti

Fergus daha önce "Detainment"ın Oscar'a aday gösterilmemesi için Akademi'ye çağrıda bulundu.

Salı günü Oscar ödülleri açıklanmadan önce, aynı talebi içeren dilekçeye 90 binden fazla kişi imza verdi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla "Detainment" ekibi dahil Oscar adayı tüm İrlanda vatandaşlarını tebrik etti.

10 yaşındaki Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger'ı Liverpool'un Bootle bölgesindeki bir alışveriş merkezinden kaçırmışlardı.

Bulger'ı işkence yaparak öldürmeleri sonrası yargılanan ve suçlu bulunan Thompson ve Venables, 1993'te hapse atılmış, 2001'de ise serbest bırakılmışlardı.

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