Olguner ITTF Resmi Sayfasında

Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği(LVMD) Başkanı Fadıl Olguner’in bir gönderisi Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF) yetkililerince beğenilerek , ITTF Resmi İnternet Sitesinde yayınlandı.

‘Her yaşta herkese masa tenisi’ ni sembolize eden fotoğraf yaşlı bir adam ile küçük bir çocuğun masa tenisi konusunda iletişimlerini anlatıyor. Olguner konu hakkında dün yaptığı basın açıklaması şöyledir: “ Bugüne kadar ITTF Resmi Veteranlar Sayfasında 433 gönderim yayınlanmış bulunuyor.Bu gönderilerin ITTF Başkanı Thomas Weikert ve müstakbel ITTF Başkan adayı Petra Sörling tarafından da beğenildi.Ama son gönderim bu kez kendi ismim ile ITTF Resmi Sayfasında yayınlanmış olup,yazım dünya Masa tenisçileri tarafından görüldüğü için çok memnun oldum.”