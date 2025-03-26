Olimpiyat Yıldızının Sağlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Emanet!

Kuzey Kıbrıs’ın Olimpiyat yıldızı Buse Savaşkan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finaline kalarak tarihi bir başarıya imza atan Buse Savaşkan, yeni hedefi olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni hedefi için yoğun bir antrenman sürecine giren milli atlet, performansını zirveye taşımak ve sakatlık risklerini en aza indirmek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçti.

Kan tahlilleri, EKG, efor testi, kalp ritim ölçümü ve oksijen kullanımı gibi kardiyovasküler testlerden geçen Savaşkan, kas yapısı, dayanıklılık ve patlayıcı gücünü değerlendiren Genetik Spor Testi’ni de yaptırdı. Ortopedik ve kas-iskelet sistemi analizlerinin yanı sıra beslenme ve metabolik değerlendirme testlerinden de geçen başarılı sporcu, vücut yağ oranı, kas-kemik yoğunluğu ve metabolizma hızını ölçtürdü.

Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak için fiziksel durumunu detaylı analizlerle değerlendiren Buse Savaşkan, hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Genetik spor testi ile performansın şifresi çözülecek!

NEU Sports Academy tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin olanakları ile sunulan genetik spor testleri, bireylerin spor branşlarına yatkınlıklarını ortaya koyarak performanslarını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Buse Savaşkan’a uygulanan test de atletik yeteneklerini bilimsel verilerle destekleyip ona özel antrenman ve beslenme programları oluşturulmasına yardımcı olacak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen test, dayanıklılık, patlayıcı güç ve sakatlık riskine yatkınlık gibi faktörleri analiz ederek Savaşkan’ın performansını en üst seviyeye çıkarmasına katkı sağlayacak. Ortaya çıkacak test sonuçları ise kas yapısı ve sakatlık riskleri gibi kritik faktörler üzerine detaylı bilgiler sağlayarak milli atletin yeni hedeflerine ulaşmasında rehber olacak.

Buse Savaşkan kimdir?

1999’da Kıbrıs’ta doğan ve yüksek atlama branşında uluslararası alanda başarılarıyla tanınan Kıbrıslı Türk milli atlet Buse Savaşkan, ilk kez 2016’da Tiflis’teki Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası’nda yarışarak uluslararası kariyerine adım attı. Savaşkan, sonrasında Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli şampiyonalarda dikkat çekici performanslar sergiledi. Türkiye şampiyonu unvanlarını 2020’de açık havada ve 2021’de salonda kazanan Savaşkan, 2021 Balkan Salon Şampiyonası’nda ise 1,80 metre atlayarak bronz madalya elde etti. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde yarışan milli atlet, 1,92 metrelik atlayışıyla kişisel en iyi derecesini tekrar etti. Savaşkan bu başarısıyla, dünya sıralamasında 20’nci basamağa yükselerek kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmış oldu.