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Ölümlü kaza zanlısı mahkemesini içeride bekleyecek

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Girne-Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova yaşamını yitirmesine neden olan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.
Ölümlü kaza zanlısı mahkemesini içeride bekleyecek

EVRİM KAMALI

Girne-Alsancak çevre yolunda 24 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Özbekistanlı Naile Garibova yaşamını yitirmesine neden olan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı, tedavisinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Recep Arabulucu mahkemede olguları aktardı. Arabulucu, 24 Temmuz 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında JB 135 plakalı aracıyla 155 promil alkol tesiri altında olan Altuğ Özçavdarlı’nın, Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan aracıyla çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla attığını söyledi.

Polis,  kaza sonucu yaralanan Altuğ Özçavdarlı ile araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis, Garibova’nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Altuğ Özçavdarlı’nın ise kafatasında kırıklar oluştuğunu kaydeden polis, 24 Temmuz tarihinden beri hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Polis, zanlının taburcu edildiğini, ifadesinin alındığını, ifadesinde kaza gecesi iki ayrı eğlence mekânına gittiklerini, alkol aldığını, arkadaşlarının araç kullanmaması konusunda kendisini uyardığını ancak sonrasını hatırlamadığını söylediğini aktardı. Zanlının 4 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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