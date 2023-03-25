Ölümlü kaza zanlısı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan A.İ. dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, dün saat 21.25 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde A.İ. (32) yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu (24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştıklarını aktardı.

Timuçin, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (21), İbrahim Kaynarca (22) ve Adem Kocabaş (24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.

Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktaran Timuçin, kazada yaralanan Erdem Hondurlu'nun tedavisinin Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürdüğünü diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini ifade etti.

Kaza mahallinde birçok kameranın tespit edildiğini de dile getiren Timuçin, alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu kaydetti.

Timuçin, kazaya karışan diğer sürücü olan Erdem Hondurlu’nun tedavisinin devam etmesi nedeniyle mahkemeye çıkarılamadığını da sözlerine ekledi.

Her iki araç sürücüsünden de alkol testi için kan örneği alındığı ifade eden Timuçin, soruşturma çok yönlü devam ettiğini belirtti, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis Çavuşu Timuçin, zanlının avukatının bir sorusu üzerine olay mahallinde aydınlatma olmadığını da belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.