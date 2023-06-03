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Ölümlü Kazanın Zanlısı Teminata Bağlandı

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Girne-Tatlısu ana yolu üzerinde meydana gelen ve İffet Bilal’in hayatını kaybettiği kazanın zanlısı, teminata bağlandı.
Ölümlü Kazanın Zanlısı Teminata Bağlandı

Girne-Tatlısu ana yolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.   

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Dilara İrdem, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Girne-Tatlısu ana yolu 1-2 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bahçeli’de sakin zanlı Mustafa Soytürk'ün yönetimindeki RT 846 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’de sakin İffet Bilal yönetimindeki GY 603 plakalı Mazda marka salon aracın önünü tıkaması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı.    

Polis, kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü M.S. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ancak kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildiğini mahkemeye aktardı.    

İrdem, kazada ağır yaralanan İffet Bilal'in görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak aynı gün saat 03.10’da yaşamını yitirdiğini belirtti.   

Taburcu edilen sürücünün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden İrdem, soruşturmanın tamamlandığını söyledi, zanlının KKTC vatandaşı ve öğrenci olduğunu belirtti ve teminat talep etti. 

Mahkeme 200 bin TL nakit teminat yatırılması ve 3 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 

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