‘Organize İşler’ dizi oluyor

Disney+’da üç sezon olarak yayınlanması planlanan Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler’ dizisinin kadrosunda Russell Crowe, Andy Garcia ve Cem Yılmaz gibi isimlerin adı anılıyor.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz Türkiye’de de yayına giriyor. Platform, şimdiden Türkiye için hazırlıklarını sürdürüyor. RTÜK tarafından Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanınan Disney+, aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 isimle şimdiden anlaşma yaptı. Platformda Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı film de yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Disney+, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’la da üç sezonluk ‘Organize İşler’ dizisi ve iki sinema filmi için anlaştı. Projeler sadece yerli değil, yabancı oyunculara da ev sahipliği yapacak.

Erdoğan’ın projelerinde komedyen Cem Yılmaz ve daha önce Türk yapımı Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Andy García gibi isimler yer alacak. Ayrıca ‘Çanakkale: Son Umut’ filminde Erdoğan’la birlikte rol almış Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe da projelerdeki isimlerden.