  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Oruç sağlığa faydalı mı?

» »
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı.
Oruç sağlığa faydalı mı?

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı.

Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur?

En zoru, ilk günler

İnsan bedeni, oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor.

Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman.

Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor.

Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.

Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor.

Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor.

Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.

Üçüncü günden yedinci güne: Su içmeye dikkat

Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü.

Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart.

Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

Sekizinci günden 15'inci güne: Vücut oruca alışıyor

Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu söylüyor.

Mahroof, "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor" diyor ve ekliyor:

"Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

16'ncı günden 30'uncu güne: Detoks zamanı

Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor.

Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor.

Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor:

"Oruç şafak vaktinden gün batımına kadar olan dönemi kapsar. Böylece arada enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder.

"Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür."

Oruç sağlığa faydalı mı?

Dr. Mahroof'a göre bu sorunun yanıtı "Evet" ama bir şartla:

"Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önermiyoruz."

"Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. 'Açlık moduna' geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler."

Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa Mahroof'un önerisi 5:2 oruç diyetini uygulamak.

Yani haftanın 5 günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor25 Mart 2023 Cumartesi 19:25
  • Eşini kaybetmek erkekler için daha ölümcül olabilir25 Mart 2023 Cumartesi 13:01
  • Günlük burç yorumları (25 Mart 2023)25 Mart 2023 Cumartesi 09:23
  • Uzmanlar öneriyor... Uyku süresini artırıyor24 Mart 2023 Cuma 23:30
  • Kahve ile ilgili dikkat çeken araştırma24 Mart 2023 Cuma 22:25
  • Bilimsel araştırma: Yarasalarda yer alan virüsler pandemi habercisi olabilir24 Mart 2023 Cuma 20:35
  • Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor24 Mart 2023 Cuma 12:59
  • Günlük burç yorumları (24 Mart 2023)24 Mart 2023 Cuma 09:32
  • Sevgilisinden ayrılan gençlere 4 milyon dolarlık destek23 Mart 2023 Perşembe 23:30
  • Yeni yıl kararlarını bırakanları yeniden forma sokacak 5 yöntem23 Mart 2023 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti