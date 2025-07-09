Otobüs şoförü çocuğun gözüne biber gazı sıktı

Limasol’da bir otobüs şoförünün, otobüs durağında kavga ettiği çocuğun gözüne biber gazı sıktığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, pazar günü yaşanan olayda, Rus kökenli oldukları ifade edilen 5-6 çocuğun, sahilde yapılan partinin ardından otobüse bindiklerini ve otobüste olay çıkararak diğer yolcuları rahatsız ettiklerini; bunun üzerine şoförün çocukları otobüsten indirdiğini yazdı. Gazete, bindikleri bir sonraki otobüsten de taşkınlık yapıp, onları uyaran şoföre sözlü saldırıda bulunduktan sonra indirilen çocuklar, otobüse yeniden binmeye çalışıp, kavga çıkardı. Çocukla tarafından tehdit edilen şoförün de çocuklardan birinin gözüne biber gazı sıktığı belirtildi.

Olayla ilgili videonun internette yayılmasının ardından polisin soruşturma başlattığını yazan gazete, şoförün özür dilediğini ancak biber gazı sıkılan çocuğun annesinin karakola giderek şoförden şikayetçi olduğunu kaydetti.