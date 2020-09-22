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Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları

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Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor.
Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.

Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.

İşte taşıt kredi faizleri

*****

ING Bank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.17

Kredi taksiti: 1778 lira

Toplam ödeme: 64.301 lira

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Yapı Kredi

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.28

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 65.751 lira

*****

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.30

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 66.012 lira

*****

Alternatifbank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.31

Kredi taksiti: 1829 lira

Toplam ödeme: 66.119 lira

*****

Akbank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.33

Kredi taksiti: 1836 lira

Toplam ödeme: 66.394 lira

*****

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.45

Kredi taksiti: 1880 lira

Toplam ödeme: 67.966 lira

*****

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.47

Kredi taksiti: 1888 lira

Toplam ödeme: 68.256 lira

*****

HSBC

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.80

Kredi taksiti: 2012 lira

Toplam ödeme: 72.708 lira

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.32

Kredi taksiti: 1833 lira

Toplam ödeme: 65.988 lira

*****

Halkbank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.32

Kredi taksiti: 1833 lira

Toplam ödeme: 65.988 lira

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