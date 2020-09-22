Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.
Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.
İşte taşıt kredi faizleri
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ING Bank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.17
Kredi taksiti: 1778 lira
Toplam ödeme: 64.301 lira
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Yapı Kredi
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 lira
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Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
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Alternatifbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1829 lira
Toplam ödeme: 66.119 lira
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Akbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.33
Kredi taksiti: 1836 lira
Toplam ödeme: 66.394 lira
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QNB Finansbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.45
Kredi taksiti: 1880 lira
Toplam ödeme: 67.966 lira
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Garanti BBVA*****
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.47
Kredi taksiti: 1888 lira
Toplam ödeme: 68.256 lira
HSBC
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.80
Kredi taksiti: 2012 lira
Toplam ödeme: 72.708 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.32
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
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