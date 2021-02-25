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Oyuncu Berkay Ateş: Dört gün Tarkan’ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim

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Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan oyuncu Berkay Ateş, "Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama Tarkan'ı hiç görmedim" dedi.
Oyuncu Berkay Ateş: Dört gün Tarkan’ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim

Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde rol alan oyuncu Berkay Ateş, "Dört gün Tarkan'ın korumalığını yaptım ama Tarkan'ı hiç görmedim" dedi.

YouTube'da yayımlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan oyuncu Berkay Ateş, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu anlattı ve geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman gençken ilgili olduğu futbola devam edip Beşiktaş’ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etti.

Programın "Gözlerimin İçine Bak" bölümünde İbrahim Selim'in yönelttiği sorulara cevap veren oyuncu, "Hiç misafirliğe gittiğin bir evde bornozu havlu olarak kullandın mı?" sorusun, "Burada kullanmamış olan var mıdır ki? Herkes yapar bunu ama bunun da özel taktikleri var. Mesela direkt bornozu kullanmamalı, bornozun kol kısımlarının içine elinizi sokun orada kurulayın elinizi dışardan bakınca fark edilmiyor da" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra, oyun yazarlığı da yapan Ateş, oyunculuk ya da yazarlık arasında bir tercih yapması gerekse hangisinin ağır basacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Hikayenin iyi olduğu yerde oynamanın keyfi bambaşka. Orada yaptığım işimin karşılığını bulduğumu hissediyorum. Böyle işler oyunculuğa sarılmama sebep oluyor. Yazmanın keyfi ise bambaşka, ancak yazabilmem için şartlarımın istediğim gibi oluşması gerekiyor. İzole bir ortama mutlaka ihtiyaç duyuyorum. Uyumak ile uyanmanın bir farkının kalmadığı zaman dilimlerinde daha verimli yazdığımı düşünüyorum."

Gençlik zamanlarında Tarkan'ın Harbiye konserlerinde koruma olarak çalıştığını anlatan oyuncu, o günlere dair şunları söyledi:

"Dört gün boyunca konserlerde Tarkan’ın korumalığını yaptım ama Tarkan’ı hiç görmedim. Konser alanında güvenlik olarak çalışıyordum alan alabildiğine kalabalık benim Tarkan’ı görebilme şansım bile yok, evinde oturanlar Tarkan’ı daha iyi görüyor ve duyuyordu bence."

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