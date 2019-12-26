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Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

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Norveç Prensesi Martha Louise'in eski eşi olan yazar Ari Behn 47 yaşında intihar etti. Behn ünlü oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamasıyla gündeme gelmişti.
Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

Norveç medyasına konuşan Behn'in menajeri Geir Hakonsund, yazarın Noel Günü'nde intihar ettiğini belirterek, “Biz, Ari Behn'e yakın olanlar olarak, bugün kendisinin yaşamını sonlandırdığını size bildirmek zorunda olmamız kalbimizde büyük bir keder oluşturdu. Gelecek zamanlarda özel hayatımıza saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Norveç Kralı Harald da “Kraliçe ve ben, Ari Behn'ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Behn'in ölümüyle ilgili daha fazla detay verilmedi. 

2002 yılında Norveç Kralı Harald'ın kızı Prenses Martha Louise ile evlenen Behn, halktan biri olduğu için Kraliyet ailesinden tarafından kendisine herhangi bir unvan verilmemişti.

 

Kraliyet ailesinde bir ilk

Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. Bu olay kraliyet ailesinde bir ilk olarak tarihe geçmişti.

Behn ve Martha Louise'in ilk kızı Maud Angelica 2003'te, ikinci kızları Leah Isadora 2005'te üçüncü kızları da Emma Tallulah'da 2008’de doğmuştu.

 

 

 

'Sad as Hell' adında bir kısa öykü koleksiyonu kitabıyla tanınan Behn, bir sanatçı ve oyun yazarı olarak da başarı elde etmişti.

 

Behn, Spacey'yi, 10 yıl önce düzenlenen bir Nober Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlamıştı.

‘Elini masanın altından sokup testislerimi kavradı’

Spacey'yle yaşadığı olayı anlatan Benh "Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturdu. Beş dakika sonra 'dışarı çıkıp sigara içelim' dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı" diye konuşmuştu.

Spacey'yi "Hmm..Belki sonra" diyerek uzaklaştırdığını söyleyen Behn, "O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim" diye de eklemişti.

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