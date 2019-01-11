Oyuncular Sendikası: Sansür algısı yaratan madde yasa teklifinden çıkarılmalıdır

Oyuncular Sendikası, sinema yasa teklifinin sansür getirebileceğini ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını dile getirerek bazı maddelerin gri çekilmesini istedi

Oyuncular Sendikası, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Süreci uzun zamandır yakından takip ettiklerini belirten Oyuncular Sendikası, bu süreçte sendikadan görüş almak isteyen parlamenterlere, meslek birliklerine ve basın mensuplarına da ilettikleri görüşlerini ilgili kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

“Sansür algısı yaratan madde çağa ve sinemanın ruhuna aykırı”

“Özellikle bağımsız sinemacıların yıllardır dile getirdiği sorunlar ve sektörün tümünü ilgilendiren telif gibi önemli konularda gerekli düzenlemeleri bir türlü gerçekleştiremeyen bakanlığın; yapımcılar ile dağıtımcılar arasında süregelen tartışma ve anlaşmazlıklara ivedilikle çözüm bulmaya çalıştığını görmekteyiz” denilen açıklamada özellikle tasarıda yer alan “Komisyonca uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” maddesinin, sektörün tüm paydaşlarını yakından ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

Cümle içerisinde dahi bir sansür algısı yaratan bu maddenin, çağa ve sinemanın ruhuna aykırı olduğunun su götürmez bir gerçek olduğu söylenen açıklamada bu maddenin tekliften acilen çıkarılması talep edildi:

09.01.2019 tarihinde ‘TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen teklifte, ilgili maddenin hala korunuyor oluşu kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Sektörümüzde kaygı ve endişe yaratan bu maddenin yasalaşması sonucunda doğacak tartışmaları şimdiden öngörmek mümkün olduğundan, ilgili maddenin yasa teklifinden çıkarılmasını acilen talep ediyoruz.

“Çok seslilik ortadan kalkacaktır”

Yine teklifte dikkat çeken bir başka maddenin, Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulması esası ile ilgili olduğu söylenen açıklamada “Bu zamana kadar çoğunluğunu sektör meslek birliklerinin oluşturduğu kurulda üye çoğunluğu, bu yeni düzenleme maddesi ile sektör temsilcilerinden bakanlık bürokratlarına geçecektir. Kaygımız şu ki; kurulda var olan sektör temsilcilerinin azınlığa düşmesi ile kurul içerisinde az çok işlediğini düşündüğümüz ‘çok seslilik’ ortadan kalkacaktır” denildi.

“Sektör çalışanlarının sorunları da acilen ele alınmalıdır”

Açıklamanın devamında sinema emekçilerinin haklarının da aynı hızla ele alınmasının beklendiği dile getirilerek talepler sıralandı:

Ayrıca ilgili tüm devlet kurumlarından, sinemanın geleceğini konuştuğumuz bugünlerde, sinema emekçilerinin haklarını da bu hızla ele almalarını bekliyoruz. 2012 yılından bu yana beklediğimiz “Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik”in çıkarılmasını, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre açıkça 4A’lı çalıştırılması gereken oyuncuların ve kamera arkası ekiplerinin haklarının verilmesini, günde 16-18 saate varan insanlık dışı çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, en önemlisi de tüm sektör emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.

Çağdaş, ilerici, özgür bir sinema için; tüm sektör paydaşlarının eleştirilerine kulak verilmelidir, emekçiler olmadan sinemanın olmayacağı unutulmamalı ve sektör çalışanlarının sorunları da acilen ele alınmalıdır.