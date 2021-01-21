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Ozan Güven, şiddet nedeniyle yargılandığı davada, Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi oldu, "Böyle bir zarar versem yaşayamazdım” sözleriyle kendini savundu

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Ozan Güven, şiddet nedeniyle yargılandığı davada, Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi oldu, "Böyle bir zarar versem yaşayamazdım” sözleriyle kendini savundu
Ozan Güven, şiddet nedeniyle yargılandığı davada, Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi oldu, "Böyle bir zarar versem yaşayamazdım” sözleriyle kendini savundu

Deniz Bulutsuz’un birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven’den şiddet nedeniyle şikayetçi olduğu davanın ilk duruşmasında taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ozan Güven "Suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Böyle bir zarar versem yaşayamazdım" ifadesiyle kendini savunurken, Deniz Bulutsuz, "Yaşananlar çok ağırdı. Canımı kurtarmaya çalıştım" şeklinde beyanda bulundu.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, avukatlarıyla gelen Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven, davaya "müşteki-sanık" sıfatıyla katıldı.

Dijital medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz, "Yaşananları tekrar anlatmak zorunda kalmazsam memnun olurum. Yaşananlar çok ağırdı” dedikten sonra Ozan Güven’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Oyuncu Güven de “Önceki ifademe ekleyeceğim bir şey yok. Suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Hakimin yaralanma nasıl oldu şeklindeki sorusuna Güven, “Abajurla ben vurmadım. Abajur Deniz'in elindeydi. Şapkası düşmüştü. Abajurun şapkasını takmak içi abajur sapını almaya çalıştığımda çekiştirdi. Abajur, çenesine çarptı. Yara bandı alıp taktım. Bana, 'Sen bana vurdun, seni Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi. Abajur kırık değildir. Duvara vurulan abajur kırılır. İstenirse getiririm" yanıtını verdi.

DHA’da yer alan habere göre, davanın hakimi darp iz olup olmadığı yönünde Bulutsuz’a soru yöneltti. Deniz Bulutsuz’un çenesini göstermesi sonrası hakim, "Çok dikkatli bakıldığında çenesinin ortasında sağ kısımda bir iz olduğu dikkatli bakılınca fark edildiği müşahade edildi" diyerek bunu tutanağa geçirdi.

Hakimin evden nasıl çıktığını sorduğu Deniz Bulutsuz, şu ifadeyi verdi:

Quote Message: "Ev iki katlı. Darbe almaya üst katta başladım. Çenemi abajurun ağaç değil, cam kısmı kesti. Yatak odasından çıktıktan sonra merdivenlerin başında Ozan beni saçımdan tutup duvara vurdu. Yuvarlandım. Zemine düştüm. Kapıya yakındım, ilk yaptığım şey evden çıkmaya çalışmak oldu. Yerde tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Kapıdan çıkamayacağımı anlayınca salon camından dışarı yöneldim. Biri sesini duyarsa müdahale eder diye düşündüm. Pencereyi de kapattı. Pencere ve kapı arasında git gel epey darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincini kaybedip yığıldım. Üstüme su dökerek uyandırdı. Orada darbe almaya devam ettim. Bana vurmaktan vazgeçince arkasını döndü. Kilidi açıp kendimi attım" diye konuştu. Ozan Güven'in şoförünü nasıl gördüğü sorulunca Bulutsuz, "Ayağımda hiçbir şey olmadığı ve yüzüm kanlı olduğu için ana caddeye çıkma cesareti gösteremedim. Şoför Hasan Bey'i görünce gördüm durdurdum. Bindim. Beni mümkün olduğunca uzak bir yere götür dedim. Benzinliğe gittik. Su ve kolonya aldım"

"Ev iki katlı. Darbe almaya üst katta başladım. Çenemi abajurun ağaç değil, cam kısmı kesti. Yatak odasından çıktıktan sonra merdivenlerin başında Ozan beni saçımdan tutup duvara vurdu. Yuvarlandım. Zemine düştüm. Kapıya yakındım, ilk yaptığım şey evden çıkmaya çalışmak oldu. Yerde tekmeledi. Kapıyı kilitledi. Kapıdan çıkamayacağımı anlayınca salon camından dışarı yöneldim. Biri sesini duyarsa müdahale eder diye düşündüm. Pencereyi de kapattı. Pencere ve kapı arasında git gel epey darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincini kaybedip yığıldım. Üstüme su dökerek uyandırdı. Orada darbe almaya devam ettim. Bana vurmaktan vazgeçince arkasını döndü. Kilidi açıp kendimi attım" diye konuştu. Ozan Güven'in şoförünü nasıl gördüğü sorulunca Bulutsuz, "Ayağımda hiçbir şey olmadığı ve yüzüm kanlı olduğu için ana caddeye çıkma cesareti gösteremedim. Şoför Hasan Bey'i görünce gördüm durdurdum. Bindim. Beni mümkün olduğunca uzak bir yere götür dedim. Benzinliğe gittik. Su ve kolonya aldım"

 

Ozan Güven ise “Böyle bir zarar versem yaşayamazdım” sözleriyle mahkemede kendini savundu, Bulutsuz’dan daha önce dört kez ayrılmaya çalıştığını söyledi.

Duruşma, 30 Nisan'a ertelendi.

İddianamede Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

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