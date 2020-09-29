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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Online Kayıtları Devam Ediyor.

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COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde tüm çoçuklara ücretsiz online eğitim verecek olan Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne online kayıtlar devam ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi Online Kayıtları Devam Ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, 3 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve ücretsiz olacak eğitimlere katılmak isteyen tüm öğrenciler www.ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak kayıdını gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemi sonrasında öğrenci numarası ile özel bir  şifre alacak öğrenciler, aldıkları şifre ile sisteme girerek online etkinliklere katılabilecekler.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış dönemi eğitimleri her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında online olarak gerçekleştirilecek. Her öğrenci katıldığı her etkinlik için de kredi toplayacak. Yaz dönemine katılarak kredilerini tamamlayamayan öğrenciler de Kış Dönemine devam etmeleri halinde eksik olan kredilerini tamamlayarak sertifika alabilecekler. 

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Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik İle Eğlenerek Öğrenelim...

Farklı yaş gruplarına uygun ve özel olarak hazırlanan, yüksek akademik ve karakter gelişimini teşvik eden programların hazırlandığı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Kış Dönemi online eğitimleri için de öğrencilerin eğlenirken öğreneceği etkinlikler, söyleşiler,canlı yayınlar hazırlandı. Eğitim programları temelde bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat, sağlık, doğa, yaşam, mimarlık, spor, sosyal ve proje başlıkları altında toplanıyor.

Velilerle Söyleşi...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı döneminde, öğrencilere yönelik online eğitimlerin yanı sıra veliler için de her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında  alanında uzmanların katılacağı online “Velilerle Söyleşi” programları da yapılacak.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 3 Ekim’de Güz Dönemi Ücretsiz Online Eğitim Programlarına Başlıyor...”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik döneminde tüm çocukların eşit eğitim alabilmesi için eğitimlerin online olarak ve ücretsiz yapılacağını söyledi.

Prof. Dr. Meriçli, “Tüm dünyayı saran COVID-19 salgınının çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerine olumsuz etkilerini en aza indirmek, merak ettikleri konularda eğlenerek öğrenecekleri, kişisel yetenek ve becerilerini geliştirebilecekleri, canlı yayınlara aktif olarak katılabilecekleri programlarla onları geleceğe hazırlamak için Yakın Doğu Üniversitesi Fakültelerinin, İnovasyon ve Teknoloji Bölümünün tüm olanaklarını kullandık. Bu vesileyle tüm olanaklarını Kıbrıs’ın çocuklarına açan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e teşekkür ediyoruz” dedi. 

 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Güz Dönemine kayıt yapan öğrencilere derslere katılmak için şifre göndereceklerini anlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, online eğitimlerde velilerle de facebook üzerinden canlı söyleşiler gerçekleştireceklerini anımsattı.

Korona virus salgınında Kuzey Kıbrıs’ın  tüm çocuklarının Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Online Eğitim programlarına ücretsiz katılabilmelerini sağlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Anna Günsel’in gösterdiği duyarlılığın  çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Güzel Kıbrıs’ın tüm çocuklarının ve velilerinin  yaratılan bu olanağı çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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