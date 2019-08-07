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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını veriyor

Çocukların erken yaşta üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağlamayı, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefiyle Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 Akademik Yılı kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ilk dönem mezunlarını vereceği kapanış töreni, 9 Ağustos 2019 Cuma günü, saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sona erecek. Kapanış töreninde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde yaş guruplarına göre Evren, Dünya, Güneş ve Galaksi sınıflarına ayrılan öğrenciler farklı gösteriler sunacak.

Prof. Dr. Meriçli: “Öğrenerek Eğlenen Mutlu Çocukları Uğurluyoruz…”

Çocuklara erken yaşta üniversite ortamını ve ruhunu tanıtmak, bilim insanı olabilme bilincini aşılamak, onlarda var olan bilimsel merak duygusunu geliştirmek vizyonuyla hayata geçirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ilk dönem mezunlarını vermenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve ilk mezunlarını vermesiyle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Meriçli, “Öğrenmekten keyif alan mutlu çocukların yetiştirilmesi amacına ulaşmamızı görmek ayrı bir mutluluk ve gurur verici. Öğrencilerimiz birçok meslek ve teknolojiyi yerinde görerek tanıdılar. Akademi, bilim, teknoloji, spor, sanat gibi çeşitli alanlarda öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına destek olma görevini üstlendik. Farklı branşlarda katılımlı dersler, uygulama dersleri ve atölye dersleri ile seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel geziler, sergiler ve uygulamalı öğrenme etkinliklerine katılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi çocuklarını yuvadan uğurluyoruz. İleriki yaşamlarında büyük başarılara imza atacak olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Gözümüz kulağımız hep onların üzerinde olacak. Çocuklarımızın eğitimlerinde görev alan hocalarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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