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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar Oldu

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar Oldu
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar Oldu

Farklı yaş grubundaki öğrencileri için her hafta farklı eğitim programları hazırlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Cumartesi günleri gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinliklerini sürdürüyor. Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencilerinin eğlenerek öğrendiği eğitim programında, geri dönüşüm, meyve sebzeler, işaret dili ve bilim dünyası konuları ele alındı.

Haftanın Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar…

Bahar Dönemi eğitim programında öğrencilere her hafta bir bilim insanını tanıtan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, öğrencilerine örnek alacakları rol modeller tanıtmaya devam ediyor. Öğrencilerin bilime teşvik edilmesini amaçlayan etkinlikte bu hafta, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar tanıtıldı. Öğrenciler, 2018’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin konuğu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de gelen Prof. Dr. Aziz Sancar’ın mütevazi bir ailede başlayan ve Nobel Kimya Ödülü aldığı çalışmalarına giden yaşam öyküsünü öğrendi. Prof. Dr. Sancar’ın yaşam hikayesi öğrencilere “biz de yapabiliriz” hayalini kurmaları için çok güzel bir örnek oldu.

Benim Güvenli Kalem

Dünya ve Güneş grubu öğrencileri ortak gerçekleştirdiği eğitim programında, evde kullanılmayan, atık ya da geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeleri kullanarak ürünler tasarladılar. ‘Benim Güvenli Kalem’ etkinliği ile tuvalet kağıdı rulolarını kullanarak şato inşa eden öğrenciler, bir binanın inşası konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini de öğrendiler. Kendi yaptıkları kalelere isim de veren öğrenciler, bu etkinlikle bir yandan eğlenirken diğer yandan yaratıcılık ve el becerilerini geliştirme fırsatı yakalamış oldu.

Rengarenk Sebze ve Meyvelerin Sırrı

Galaksi grubu öğrencileri ise ‘Renk Değiştiren Sebze ve Meyvelerin Dünyası’ adlı etkinlikle meyve ve sebzelerinin renginin nereden geldiğini, organik yapısını ve renklerinin nasıl değiştiği ile ilgili temel bilgi edindi. Yeşil, turuncu, beyaz, kırmızı ve mor renk sebze ve meyvelerin yapısını öğrenen öğrenciler, yeterli ve dengeli beslenme günlük sebze ve meyve tüketme miktarı hakkında da bilgi sahibi oldu.

İşaret Dilinde Yeni Kelimeler...

Tüm grup öğrencilerinin ortak aldığı İşaret Dili derinde ise öğrenciler cümle kurmaya başladı. Yeni kelimelerin işaret dilindeki anlamını ve kendilerini ifade etmeyi öğrendiler.

 
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