  • BIST 4.992,70
  • Altın 1314.644
  • Dolar 20.7995
  • Euro 22.4382
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Dünya Çocuk Gününde müjde

» »
4. Dünya Çocuk Kongresi,15-16 Haziran’da 50’den fazla ülkenin katılımı ile Lefkoşa’da yapılacak!
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Dünya Çocuk Gününde müjde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, dünya çocuk gününde önemli bir haber duyurdu. Bu yıl 50’den fazla ülkenin katılımı ile dördüncü kez düzenlenecek olan Dünya Çocuk Kongresi, KKTC'de düzenlenecek.

15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek olan Dünya Çocuk Kongresi’nde dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin  katılımı ile çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar merkezine çocukları alan pek çok konu başlığı tartışılacak.

Daha önce pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Dünya Çocuk Kongresi ile bilim insanları dünya çocuklarının geleceği için bu yıl Lefkoşa’da bir araya gelecek.

Online katılım seçeneği de sunulan 4. Dünya Çocuk Kongresi, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öncülüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenecek. Kongreye ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi de destek verecek.

Onursal Başkanlığını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel’in yapacağı 4. Dünya Çocuk Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Altınay, Bilim Kurulu Başkanlığını ise Prof. Dr. Fahriye üstleniyor.

Birçok ülkeden temsilciler yer alacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin yanı sıra geçtiğimiz yıl ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Kanada, İsveç, İspanya, Hindistan, Azerbaycan, Kazakistan ve daha pek çok ülkeden üniversite ve bilim insanlarının çalışmalarıyla yer aldığı kongrede, bu yıl da birçok ülkeden temsilciler yer alacak.

anna-gunsel-005.jpg

Anna Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile son derece önemli bir organizasyona, ülke çocuklarımız adına ev sahipliği yapacağız.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve 4. Dünya Çocuk Kongresi Onursal Başkanı Anna Günsel, “Dünya çocuklarının geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon toplantısı olan Dünya Çocuk Kongresi’nin bu yıl yüz yüze olarak ülkemizde düzenlenecek olması sadece bizler için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir değer” açıklaması yaptı.

Çocuklara adanan ve sınırları ülkemizi aşan Dünya Çocuk Kongresi’nin bu yıl yüz yüze yapılmasından büyük bir heyecan duyduğunu da ifade eden Anna Günsel,  “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile son derece önemli bir organizasyona, ülke çocuklarımız adına ev sahipliği yapacağız” ifadesini kullandı.

Kongrenin düzenlenmesine katkı sunan İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi’ye de teşekkür eden Günsel, “Ülkemizdeki bütün bilim insanlarını da merkezine çocukları alan bilimsel çalışmaları ile Dünya Çocuk Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu yıl altıncı kez düzenlenen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu26 Mayıs 2023 Cuma 15:53
  • Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Küçük Hayvan İç Hastalıkları” kitabını Türkçeye kazandırdı25 Mayıs 2023 Perşembe 13:27
  • Gelenekselleşen Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, yarın düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:42
  • YDÜ Bilim Ödülleri, 25 Haziran’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:34
  • “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 4 Haziran Pazar günü24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:56
  • “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Sergi Salonu’nda açılacak24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:48
  • “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak23 Mayıs 2023 Salı 21:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin sahne aldığı bahar konserleri, kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor!22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:03
  • Yakın Doğu İlkokulu’nun minik bilim insanları, Fen Laboratuvarında imza attıkları deney ve projeleri meraklıları ile paylaştı21 Mayıs 2023 Pazar 14:24
  • Yakın Doğu Üniversitesi Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti