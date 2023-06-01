Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Dünya Çocuk Gününde müjde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, dünya çocuk gününde önemli bir haber duyurdu. Bu yıl 50’den fazla ülkenin katılımı ile dördüncü kez düzenlenecek olan Dünya Çocuk Kongresi, KKTC'de düzenlenecek.

15-16 Haziran 2023 tarihlerinde Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecek olan Dünya Çocuk Kongresi’nde dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin katılımı ile çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar merkezine çocukları alan pek çok konu başlığı tartışılacak.

Daha önce pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Dünya Çocuk Kongresi ile bilim insanları dünya çocuklarının geleceği için bu yıl Lefkoşa’da bir araya gelecek.

Online katılım seçeneği de sunulan 4. Dünya Çocuk Kongresi, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öncülüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenecek. Kongreye ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi de destek verecek.

Onursal Başkanlığını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel’in yapacağı 4. Dünya Çocuk Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Altınay, Bilim Kurulu Başkanlığını ise Prof. Dr. Fahriye üstleniyor.

Birçok ülkeden temsilciler yer alacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin yanı sıra geçtiğimiz yıl ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Kanada, İsveç, İspanya, Hindistan, Azerbaycan, Kazakistan ve daha pek çok ülkeden üniversite ve bilim insanlarının çalışmalarıyla yer aldığı kongrede, bu yıl da birçok ülkeden temsilciler yer alacak.

Anna Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile son derece önemli bir organizasyona, ülke çocuklarımız adına ev sahipliği yapacağız.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve 4. Dünya Çocuk Kongresi Onursal Başkanı Anna Günsel, “Dünya çocuklarının geleceğini şekillendirecek önemli bir vizyon toplantısı olan Dünya Çocuk Kongresi’nin bu yıl yüz yüze olarak ülkemizde düzenlenecek olması sadece bizler için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir değer” açıklaması yaptı.

Çocuklara adanan ve sınırları ülkemizi aşan Dünya Çocuk Kongresi’nin bu yıl yüz yüze yapılmasından büyük bir heyecan duyduğunu da ifade eden Anna Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile son derece önemli bir organizasyona, ülke çocuklarımız adına ev sahipliği yapacağız” ifadesini kullandı.

Kongrenin düzenlenmesine katkı sunan İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile GÜNSEL Akademi’ye de teşekkür eden Günsel, “Ülkemizdeki bütün bilim insanlarını da merkezine çocukları alan bilimsel çalışmaları ile Dünya Çocuk Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.