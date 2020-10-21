Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Atölye ve Eğitimleri Çevrimiçi Devam Ediyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020-2021 Akademik Güz dönemine bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında uygulanan eğlenceli ve öğretici programlarla çevrimiçi olarak devam ediyor. Her hafta Cumartesi günü gerçekleşen eğitimlerin üçüncüsü yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen eğitim programlarında yaş gruplarına göre, çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekmek amaçlanıyor. Eğitimlerin üçüncü haftasında,6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim atölyeleri gerçekleştirildi.

Matematik Öğreniyorum...

Dünya Grubu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Meryem Cumhur ile birlikte matematik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik ‘Eğlenceli Matematik’ etkinliğine katıldı. Etkinlikte toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleriniöğretecek sorular çözüldü. Aynı zamanda öğrencilere matematik soruları çözebilecekleri programlar önerildi.

Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çiçek Yaptılar...

Güneş Grubu öğrencileri de kendin yap projeleri kapsamında Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörlerinden Aysun Gencebay ile birlikte ‘Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çiçek Yapıyorum’ etkinliğini gerçekleştirdi.Çocukların hayal güçlerini kullanarak yaratıcı fikirler ortaya çıkarmasını destekleyen etkinlikte,öğrenciler kullanılmayan veya geri dönüşüme kazandırılabilecek malzemeler ile çiçek yapmayı öğrendiler.

Uzayda Neler Var?

Çocuklarının fen ve bilim konularına yönelik ilgilerini artırmayı hedefleyen eğitim programları oluşturan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Galaksi Grubu öğrencileri ise, Tevfik Yavuz’la birlikte ‘Uzay Hakkında Bilmediklerimiz’ konulu etkinliğe katıldılar. Gezegenler, yıldızlar ve galaksi sistemlerinin hangi mantığa göre yörüngelerinde hareket ettiği hakkında öğrencilere bilgiler veren Tevfik Yavuz, uzayda hakkında yapılan araştırmalar hakkında ilginç bilgiler paylaştı.

Yardımlaşmanın Önemi Konuşuldu...

İşaret dili eğitimcisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Emrah Soykan eşliğinde işaret dilinde zamirleri öğrenen tüm grup öğrencileri yardımlaşmanın önemi hakkında da kısa bir söyleşi gerçekleştirdiler. Sohbet kapsamında, çocuklarda ve gençlerde yardımseverlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi sosyal ve kişisel farkındalıkların gelişmesini sağlayan konular üzerinde duruldu.

Okul Fobisi Olan Çocuklara Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi üçüncü hafta veli söyleşileri serisi kapsamında ise Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel tarafından ‘Okul Fobisi ve Çocukların Okul Reddi’ konulu seminer düzenlendi. Velilere, okul reddinin kaynakları ve okul fobisine dönüşen yanlış davranışlar hakkında bilgiler verildi.Çocuklarda görülen okul fobisi veya okul reddinin temel sebepleri arasında ebeveynden ayrılma kaygısı yer aldığından söz eden Uzm. Psk. Akarsel, velilerin çocuğun okul reddine hangi durum ve duygunun neden olduğunu bulup, bu sorunun çözülmesi için çalışmaları gerektiğini anlattı. Uzm. Psk. Çağla Akarsel, bu durum karşısında çocukla empati kurulması gerektiğini korkutma, tehdit, şiddet gibi davranış sergilenmemesi gerektiğini vurguladı.