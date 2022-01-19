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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yarıyıl Tatili İçin Özel Olarak Hazırladığı Şubat Dönemi Eğitimleri Başlıyor

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yarıyıl Tatili İçin Özel Olarak Hazırladığı Şubat Dönemi Eğitimleri Başlıyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yarıyıl Tatili İçin Özel Olarak Hazırladığı Şubat Dönemi Eğitimleri Başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaklaşan yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı eğitim programı 1 Şubat’ta başlıyor. Dünya (6-8 Yaş), Güneş (9-11 Yaş), Galaksi (12-14 Yaş) ve Evren (15-17 Yaş) gruplarının her biri için kendi yaşlarına uygun olarak tasarlanan etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Şubat Dönemi eğitimleri ile öğrenciler, 1-11 Şubat 2022 tarihleri arasında kendi yaş gruplarına göre farklı fakülte etkinliklerine katılarak farklı meslek grupları ile de buluşacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yüz yüze düzenlenecek eğitim programları ile çocukların, akademisyen ve uzman eğitimciler eşliğinde bilime ve bilgiye olan meraklarını artırmayı hedefliyor. Diğer yandan öğrencilerin kendi hayal güçleriyle üretebilecekleri, ilgi alanlarıyla ilgili araştırmalar yaparken becerilerini geliştirecekleri bir ortam sağlayan eğitim programları, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak bilim, sanat ve spor alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlanıyor.

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Tıp, Mühendislik, Sahne Sanatları ve daha pek çok fakültede uygulamalı eğitimler

Programlar kapsamında Tıp Fakültesi etkinlikleri ile insan anatomisi, Sahne Sanatları Fakültesi ile tiyatro etkinlikleri, Eczacılık Fakültesi ile analiz ve laboratuvar çalışmaları, Mühendislik Fakültesi ile kodlama, Diş Hekimliği Fakültesi ile ağız ve diş sağlığı gibi etkinlikler ile buluşacak olan öğrenciler, bilimin merak ettikleri yönleri hakkında uygulamalı bir şekilde bilgi edinecekler. Daha pek çok fakülteyi içeren eğlenceli etkinlikleri de içeren eğitim programları sayesinde, çocuk üniversitesi öğrencileri, şubat tatillerini en iyi şekilde değerlendirmiş olacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021-2022 Şubat Tatili programları ile ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 05488341338 irtibat numarasından veya ozaygunselcocukuniversitesi.org adresi üzerinden bilgi almak mümkün.

Duygu Kaptanoğlu: “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak Şubat Dönemi eğitim ve etkinliklerimiz ile çocuklarımıza tatillerini kaliteli bir şekilde geçirebilecekleri bir alternatif yaratıyoruz.”

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Düzenledikleri “Şubat Dönemi” eğitim programları ile öğrencilerinin yarıyıl tatillerini eğlenerek, merak ederek ve keşfederek geçirmelerini amaçladıklarını söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu, “Pek çok anne-baba genellikle çocuklarının boş zamanlarının büyük bir bölümünü tablet ve telefonlarda oyun oynayarak geçirdiğinden yakınıyor. Bunun en önemli nedeni ise çocukların, eğlenecekleri ve keyif alarak öğrenecekleri seçeneklerden mahrum olmaları. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak Şubat Dönemi eğitim ve etkinliklerimiz ile çocuklarımıza tatillerini kaliteli bir şekilde geçirebilecekleri bir alternatif yaratıyoruz” ifadesini kullandı.

 

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