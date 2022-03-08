  • BIST 2.011,35
  • Altın 952.06
  • Dolar 14.5165
  • Euro 15.8528
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Özcan Deniz Beraat Etti

»
Özcan Deniz Beraat Etti
Özcan Deniz Beraat Etti

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, sonuç çıktı. Mahkeme Deniz'in beraatına karar verdi. Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre karara itiraz edeceklerini açıkladı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Feyza Aktan ve sanık Özcan Deniz katılmadı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaası açıkladı. Savcı mütalaasında sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan arasında 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olmadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatına, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı ileri sürülen olayda şikayet süresi geçtiği gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti.

 

ÖZCAN DENİZ BERAAT ETTİ

Mahkeme sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da Basit yaralama suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi. Mahkeme Özcan Deniz'in 2018 yılındaki Basit yaralama suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in Yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısa Öykü Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 31 Mart07 Mart 2022 Pazartesi 15:23
  • Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) başkanlığına Evren Demirbilek getirildi07 Mart 2022 Pazartesi 11:53
  • Sinemacı Nafi Ödülleri İçin Jüri Açıklandı06 Mart 2022 Pazar 18:10
  • Kadir İnanır'ın Ablası Zinnet İsmailoğlu Yaşamını Yitirdi06 Mart 2022 Pazar 14:46
  • Gazeteci Yazar Keser’in “Çamurda Politik Çalım” İsimli Kitabı İçin Tanıtım Ve İmza Günü Düzenlendi05 Mart 2022 Cumartesi 18:05
  • Kızlar Manastırı’nda ‘Kolektif Yansıma’ sergisi03 Mart 2022 Perşembe 20:39
  • Kolpaçino'nun Hüseyin’i Hüseyin Elmalıpınar Hayatını Kaybetti03 Mart 2022 Perşembe 15:20
  • Tatlısu 6. Ot kültür festivali 6 Mart’ta03 Mart 2022 Perşembe 15:07
  • Kıbrıslı Türk Müzisyen Oytun Ersan Netflix Anime Serisi Müziğinin Yapımında Yer Aldı02 Mart 2022 Çarşamba 21:12
  • Aslım, Güngördü’yü ziyaret ederek, kitabını takdim etti02 Mart 2022 Çarşamba 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti