Özel Gereksinimli Bireyler için “Mutfak Eğitimleri” Tamamlandı, Sırada Staj Var

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen '18 Yaş Üstü Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Meslek Kazandırma Eğitimleri'nde ilk aşama çalışmaları başarıy

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen '18 Yaş Üstü Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Meslek Kazandırma Eğitimleri'nde ilk aşama çalışmaları başarıyla tamamlandı.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere 5 özel gereksinimli genç katıldı. Mutfak çalışanı yetiştirmeye yönelik düzenlenen program kapsamında, uzman eğitmenler tarafından mutfak uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve terapötik sanat atölyeleri gibi konuları içeren 6 haftalık eğitimler verildi. Tüm program süresince katılımcılara uzman özel eğitim desteği sağlandı. Ayrıca, eğitimler kapsamında iki otel mutfağına ziyaret yapılarak uygulamalar yerinde incelendi.

İş yerlerinde yapılacak staj ile devam edecek eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, eğitime katılan gençlerin iş hayatına katılımları hedefleniyor. Yürütülen bu ortak çalışma ile eğitim alan özel gereksinimli gençlerin sosyal yaşama katılımları ve meslek sahibi olmaları sağlanacak.