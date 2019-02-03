Özgür Özel: Türkiye'nin korku filmini 1994 yılında İstanbul'u Erdoğan'a kaptırarak biz başlattık

CHP'nin Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde konuşan Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı.

Törene CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda partili katıldı.

'YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR'

Törende hitap eden CHP'li Özel, 31 Mart seçiminde Ankara ve İstanbul'u almak istediklerini belirterek, "31 Mart yaklaşırken, hepimize düşen bir görev var. Bir küçük kız çocuğu, kulağındaki küpeyi kaybettiğini fark etse ne yapar? Döner, dolaştığı yerlere bakar, 'Burada düştü' diye. Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı, eldeki bütün belediyelerde küçük ve alt belediye sayısının artırıldığı, oy oranının bizim tarafta artırılıp, 'cumhur ittifakı'nda geriletildiği bir sürece ihtiyacımız var. Ancak o durumda kaybettiğimizi bulur, kötü gidişi durdurur, kurtuluşun işaret fişeğini ateşleriz" diye konuştu.

'YAZIKLAR OLSUN SANA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının açıkladığı, AKP'nin yerel seçim manifestosunu da eleştiren Özel, "Tayyip Erdoğan manifestosunu açıkladı. Dinleyen, 25 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir'i İsmet Paşa yönetiyor; Tayyip Erdoğan kurtarmaya geliyor, sanır. 16 yıldır iktidardalar, 25 yıldır İstanbul ve Ankara'yı yönetiyorlar. Manifesto, İstanbul ve Ankara'da yapılan kötü şehircilik uygulamalarından o iki kenti kurtarmak üzerine. Buradan Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma yapalım. 1994 seçimlerinde İstanbul'da 5 tane gökdelen varmış. O günden bugüne bilfiil kendi yönetti. Şimdi Ankara'dan yönetip, haftada 1 gün üzerinden helikopterle uçuyor. Verdiği talimatlarla katlar yükseliyor. Dün çıkmış diyor ki 'Yatay şehircilik yapacağım'. Sen geldiğinde 5 gökdelen vardı, bugün İstanbul'da 122 gökdelen var. Yazıklar olsun sana. Bunların huyu bu. Bütün kötülükleri devlet yapar, bütün iyilikleri AK Parti; ama bir gerçek var. Onu çıldırtan bir şehirdeyiz şu anda. Bir tarafta Ankara bir tarafta Bursa. Onlar hafta sonları Eskişehir'e gezmeye geliyorlar" dedi.