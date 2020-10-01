Özsüt’ün Ekim ayı güzeli: Nina

1 Ekim’e tarihlenen Dünya Kahve Günü’nü de unutmayan Özsüt, bir dilim Nina pastaya eşlik eden leziz Americano kahvesiyle ay boyunca lezzet tutkunlarının başını döndürecek.

Özsüt’ün usta dokunuşuyla benzersizleşen, çikolata severlerin vazgeçilmezi enfes pasta Nina, Ekim ayında çok cazip fiyatlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor. 1 Ekim’e tarihlenen Dünya Kahve Günü’nü de unutmayan Özsüt, bir dilim Nina pastaya eşlik eden leziz Americano kahvesiyle ay boyunca lezzet tutkunlarının başını döndürecek.

Özel pandispanya, bitter çikolatalı çıtır kat ve içindeki yoğun çikolatalı mus ile pasta yerken çikolatadan vazgeçmeyenlerin lezzeti Nina, Ekim ayının ürünü olarak Özsütlerdeki yerini alıyor. En kaliteli ve lezzetli malzemelerle hazırlanan mutluluk tadındaki Özsüt pastası Nina, ay boyunca lezzet severlere 115 TL yerine 99 TL’lik çok cazip fiyatla sunulacak.

Nina ve Americano ile Dünya Kahve Günü’nü kutla!

Fark yaratan lezzetlerin markası Özsüt, Dünya Kahve Günü’nün de kutlandığı Ekim ayında çikolatalı pasta yanında kahve keyfi yapmak isteyen müdavimlerini de unutmuyor!

Maharetli Özsüt ustalarının benzersiz tarifleriyle hazırlanan, çikolatasının tadına doyulmayan Nina’nın bir dilimi ve ona eşlik eden Özsüt’ün enfes Americano kahvesi ise yalnızca 27,5 TL’ye misafirlerle buluşarak tatlı ve kahve keyfini taçlandırıyor.

Özsüt hakkında:

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 145’in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt’ün geleneksel tatları, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda Türkiye dışında da yatırımlarına devam eden marka, Azerbaycan’da bulunan 4 şubesiyle yurt dışındaki lezzet tutkunlarına da ulaşıyor. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.