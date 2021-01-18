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Pablo Escobar'ın 'kokain su aygırları' itlaf edilebilir

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Pablo Escobar'ın 'kokain su aygırları' itlaf edilebilir
Pablo Escobar'ın 'kokain su aygırları' itlaf edilebilir

Bilim insanları, Pablo Escobar'ın yasa dışı ithal ettiği ve hâlâ Kolombiya'nın Magdalena nehri havzasında yaşayan 'kokain su aygırlarının' itlaf edilmesini istiyor.

 

Kolombiya'da bilim insanları, uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 1980'lerin sonunda hayvanları yasa dışı ithal ederek kurduğu kişisel hayvanat bahçesinden kalan ve ülkede, 'kokain su aygırları' olarak anılan su aygırlarını kontrol altına almanın yollarını arıyor. 

 

1993'te vurularak öldürülmesinin ardından hükümetin el koyduğu hayvanat bahçesindeki canlıların çoğu yurtdışına gönderilmiş ancak 4 su aygırı yetkililerin elinden kaçmıştı. Şimdiyse ülkede, bu hayvanlardan onlarcası yaşıyor. Uzmanlar, toplam su aygırı sayısının 80 ila 100 olduğunu, bu sayının 2024'e kadar 1500 civarını bulabileceğini söylüyor. 

Bilim insanları, su aygırlarının idrarları ve dışkılarında toksik maddeler olduğunu ve çeşitli tehlikeli bakterileri taşıdıklarından doğal vahşi yaşam için tehdit oluşturduklarını ifade ediyor. Ancak su aygırları için nasıl bir yöntem uygulanacağı çevre uzmanlarını ikiye bölmüş durumda. 

Ekolog Nataly Castelblanco-Martínez, Telegraph'a yaptığı açıklamada, sayılarının giderek artan su aygırlarıyla başa çıkmanın en doğru yolunun itlaf olduğunu ifade ederek "Suaygırı vurma fikrinden kimse hoşlanmaz ama başka hiçbir yöntemin işe yaramayacağını kabul etmeliyiz" dedi. 

'Yerel kimliğin parçası oldular'

Hükümetin görevlendirdiği korumacı Echeverri Lopez ise 'Başka bir çözüm olmalı' diyerek "Bu su aygırları artık yerel kimliğin parçası oldu. Ama zaman tükeniyor" diye konuştu. 

Su aygırlarını kontrol altına almak için düşünülen başka bir yöntem ise kısırlaştırma. Ancak uzmanlar, uzun süredir su aygırlarını kısırlaştırmaya çalıştıklarını ancak tek bir hayvanı izleyip yakalamanın bile üç ayı bulabildiğini belirtiyor. Bu nedenle söz konusu prosedürün kolay olmadığı ifade ediliyor.

Su aygırları, Afrika'daki doğal yaşam alanlarında uzun kuraklık mevsimini su birikintilerine dönüşen nehirlere erişmek için yarışarak geçiriyor. Bu da onları hastalıklara ve avcılara karşı görece savunmasız kılıyor. Kolombiya'da ise yağmur düzenli yağdığı için su aygırları herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Uzmanlar, Kolombiya'da su aygırlarının daha fazla üreyeceğine inanıyor. İşte bu nedenle su aygırları bölgeye özgü yaban hayatıyla rekabet ediyor ve su yollarını kirleterek ekolojik bir tehdit oluşturuyor. Zira su aygırlarının atıkları zehirli ve insanlar dahil diğer türlere zarar verebilecek tehlikeli bakteriler taşıyor.

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