Paige Spiranac'ten eleştiri! Küfürler yağmur gibi yağdı

Twitter hesabından bir tweet atan ve "Kimse takım kötüyken maçlara gitmedi" diyen Spiranac'a hakaret eden ve ölüm tehditlerinde bulunan taraftarlar, güzel golfçüye tepkilerini dile getirdiler.

Twitter hesabından bir tweet atan ve "Kimse takım kötüyken maçlara gitmedi" diyen Spiranac'a hakaret eden ve ölüm tehditlerinde bulunan taraftarlar, güzel golfçüye tepkilerini dile getirdiler.