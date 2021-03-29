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Pandemide sigarayı bırakanların sayısı azalıyor mu?

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Kuzey Amerika Sigarayı Bırakma Hizmetleri Konsorsiyumu raporuna göre, ülkede sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik yardım hatlarını arayanların sayısı geçen yıl yüzde 27'lik düşüşle 500 bine geriledi. Bunun son 10 yıldaki en büyük düşüş olduğu kaydedildi.
Pandemide sigarayı bırakanların sayısı azalıyor mu?

Bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin sigara karşıtı çabaları da olumsuz etkiliyor olabileceği bildirildi. ABD'de son istatistikler, pandeminin yol açtığı stres, kaygı ve belirsizlik sonucu sigarayı bırakma programlarına telefonla ya da internetten başvuranların sayısının düştüğünü ortaya koydu.

Kuzey Amerika Sigarayı Bırakma Hizmetleri Konsorsiyumu raporuna göre, ülkede sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik yardım hatlarını arayanların sayısı geçen yıl yüzde 27'lik düşüşle 500 bine geriledi. Bunun son 10 yıldaki en büyük düşüş olduğu kaydedildi.

Minnesota'da sigarayı bırakma programlarının yöneticisi Jen Cash, "En iyi zamanda bile sigara bırakmak zorken hayatın aniden altüst olduğu bir dönemde ne olabilir?" dedi. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Nancy Rigotti, bin kişiyle yaptıkları bir araştırmada katılımcıların üçte birinin pandeminin ilk 6 ayında daha fazla sigara içtiklerini söylediğine dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, pandeminin ülkede yayıldığı geçen yılın mart ayında tecrit önlemlerinin etkisiyle sigara satışlarının artmasına karşın pandeminin sigara içme oranları üzerindeki etkisini ölçmek için henüz erken olduğunu kaydediyor. Merkez, pandeminin ilk döneminde artan sigara satışlarının ilerleyen dönemde düştüğüne dikkat çekiyor.

1960'larda yüzde 40'ı aşan ABD'deki sigara içme oranları, son yıllarda yüzde 14 civarında. Sigarayı bırakmayı başaranların oranıysa epey düşük, yani yüzde 7 civarında.

Pandemi sürecinde birçok temel sağlık hizmeti gibi sigarayı bırakmak isteyenlere destek hizmetlerinde de aksaklıklar yaşandı. Sigara karşıtı kampanyaların azalmasının da verileri etkilediği belirtiliyor.

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