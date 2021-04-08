  • BIST 1.417
  • Altın 459,948
  • Dolar 8,1471
  • Euro 9,7156
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Pasteur Enstitüsü: Normal yaşama dönebilmek için yetişkinlerin yüzde 90'ını aşılamak gerekiyor

» »
Fransa’da Pasteur Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, normal yaşantıya dönebilmek için yetişkin nüfusun yüzde 90’ının Covid-19 aşısı olması gerektiğini ortaya koydu. Bu arada Fransa’da ilk doz Covid-19 aşısı olanların sayısı bugün 10 milyonu aştı.
Pasteur Enstitüsü: Normal yaşama dönebilmek için yetişkinlerin yüzde 90'ını aşılamak gerekiyor

Pasteur Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yapılan araştırmada, buna gerekçe olarak Covid-19 virüsünün İngiliz mutasyonunun ülkede oldukça baskın olması gösterildi.

Raporda, virüsün İngiliz mutasyonun, daha önce yapılan normale dönüş senaryolarını geciktireceği uyarısında bulundu.

Fransız basında çıkan yorumlarda, ülkede aşı karşıtı kampanyanın oldukça güçlü olması ve hükümetin çalışmalarına rağmen gerekli aşı tedarikinde geri kalması yüzünden yetişkinlerin yüzde 90’ının aşılanması hedefinin oldukça uzak olduğu belirtiliyor.

Birinci doz aşıda 10 milyon barajı yeni aşıldı

Bu arada Başbakan Jean Castex, ülkede ilk doz Covid-19 aşısı olanların sayısının 10 milyonu geçtiğini duyurdu.

Castex, Paris yakınlarındaki bir aşı merkezinde basına yaptığı açıklamada, “Belirlediğimiz süreden bir hafta önce bu rakama ulaştık. Bu da aşı kampanyası performansımızın iyi gittiğini gösteriyor.” dedi.

Günlük aşılama sayısının 200 ile 300 bin arasında değiştiğini söyleyen Başbakan, mayıs ortalarına kadar 20 milyon, haziran ayı ortalarına kadar ise 30 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’de yapılan aşı sayısı 18 milyonu geçti

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan verilere göre, bugün yerel saat ile 17,30 itibarıyla toplam vurulan aşı sayı 18 milyon 196 bin 671 olarak kayıtlara geçti.

Bunun içinde, 10 milyon 701 bin 808 kişi bir doz aşı, 7 milyon 494 bin 863 kişi ise iki doz aşı oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da Kovid-19'un 18 Mutasyonunun Birleşiminden Oluşan Türüne Rastlandı08 Nisan 2021 Perşembe 12:59
  • Brezilya’da yeni mutasyon: 18 türün birleşiminden oluşuyor08 Nisan 2021 Perşembe 08:28
  • Salgın Nedeniyle Değişen Alışkanlıklar "Şeker" Hastalığına Davetiye Çıkarıyor07 Nisan 2021 Çarşamba 13:10
  • "Aşı Sonrası Antikor Testine Güvenerek Tedbirleri Elden Bırakmayın"07 Nisan 2021 Çarşamba 13:05
  • Araştırmaya Göre Kovid-19 Görülen Her 3 Kişiden Biri Psikolojik Ya Da Nörolojik Rahatsızlık Yaşıyor07 Nisan 2021 Çarşamba 12:59
  • İngiltere'de Oxford-Astrazeneca Aşısının Çocuklardaki Denemeleri Durduruldu07 Nisan 2021 Çarşamba 12:30
  • DSÖ: Çin menşeili Sinovac ve Sinopharm aşıları incelenecek06 Nisan 2021 Salı 21:31
  • Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir; saygılı olun06 Nisan 2021 Salı 20:46
  • Dünya Sağlık Örgütü: Sinovac ve Sinopharm aşılarını Nisan sonunda acil kullanım onayı için inceleyebiliriz06 Nisan 2021 Salı 19:16
  • Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü:Aşının virüsün bulaşmasını engellediğine dair belirsizlik var06 Nisan 2021 Salı 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti