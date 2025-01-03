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Pazar günü yer yer yağmur bekleniyor

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Meteorolojiye göre pazar günü yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 16-19 derece dolaylarında seyredecek.
Pazar günü yer yer yağmur bekleniyor

Meteorolojiye göre pazar günü yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 4-10 Ocak tarihleri arasında bölge, genellikle yüksek basınç, pazar günü ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu, pazar parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı veya az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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