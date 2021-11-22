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Peaky Blinders'ın final sezonunun çıkış tarihi belli oldu!

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Peaky Blinders'ın resmi hesabından paylaşılan bir video ile birlikte 6. Sezon çıkış tarihi belli oldu.
Peaky Blinders'ın final sezonunun çıkış tarihi belli oldu!

Popüler dizinin yeni sezonuna ilişkin bir video yayımlandı. Yayımlanan video ile birlikte final sezonun ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Peaky Blinders'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoya göre dizinin final sezonu 2022 yılında yayımlanacak. Paylaşılan videoda Thomas Shelby isimli karakteri görüyoruz. Çok kısa olan video, yeni sezonu bekleyen izleyicileri önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Video kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video 1,3 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. 48 binden fazla beğeni alan video 13 binden fazla retweet edildi. 

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