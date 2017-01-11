BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Pek çok konu çözüme kavuştu, diğerlerinde de çözüme yakınız" dedi.

Eide bu açıklamayı Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptı. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in hazır bulunduğu BM himayesindeki görüşmeler pazartesi günü başlamıştı. Liderlerin bugün birbirlerine haritalarını sunmasının beklediği görüşmelerde yarın, garantör ülkelerin de katılımıyla beşli zirveye geçilmesi planlanıyor. Kaynak: Sputnik