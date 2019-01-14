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Pistten çıkan kargo uçağı bir eve daldı, olayda 15 kişi öldü (video)

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İran'ın başkenti Tahran yakınlarında askeri kargo uçağı pistten çıkarak bir eve çarptı. Yaşanan faciada 2'si sivil 15 kişi yaşamını yitirdi.
Pistten çıkan kargo uçağı bir eve daldı, olayda 15 kişi öldü (video)

İran ordusuna ait kargo uçağı, Tahran yakınlarındaki Karaj kentindeki Fath Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle pistten çıktı.Boeing 707 model uçağın, piste iniş sırasında kontrolden çıktığı ve sonrasında eve çarptıktan sonra alev aldığı açıklandı.iran-da-kargo-ucagi-pistten-cikarak-eve-carpt-2-11641212_o.jpg

UÇAK ÖNCE YANDI, SONRA BİR EVE GİRDİ

Kaza sırasında uçakta bulunan 16 kişiden sadece bir uçuş mühendisi yaralı olarak çıkarılabildi. Uçağın çarptığı evde ise hayatını kaybeden olmadı.

Bir ordu sözcüsü, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın İran'a ait olduğunu ve uçaktakilerin İran vatandaşı olduğunu söyledi. Yerel basın, çarpışma sırasında evlerin boş olduğunu bildirdi.

iran-da-kargo-ucagi-pistten-cikarak-eve-carpt-3-11641212_o.jpg2 SİVİL 14 ORDU MENSUBU YAŞAMINI YİTİRDİ

Devrim Muhafızları'na ait Fath Havaalanı yakınında düşen kargo uçağının, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten İran'a et taşıdığı bildirildi. Uçaktaki 16 kişinin 2'sinin sivil, geri kalanların ordu mensubu oldukları bildirildi.Öte yandan, İran'ın nükleer programı nedeniyle yıllarca süren ABD yaptırımları, yetkililerin yeni uçak ya da uçak parçaları almasını engelliyor.

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