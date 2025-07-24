Pittokopitis: Yangından dolayı Baf büyük bir ekolojik felaket yaşıyor

Charalambos Pittokopitis, Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, Baf ilçesinde çarşamba günü çıkan yangının büyük ekolojik felakette yol açtığını söyledi.
Pittokopitis, dün gece yarısından önce yangının aktif bir cephe olmaksızın kontrol altına alındığını; hâlâ bazı yangın noktalarının bulunduğunu ve bölgede itfaiye ekiplerinin bulunduğunu belirtti.
İtfaiyeden aldığı bilgiye değinen Pittokopitis, yanan 1,5 kilometrekarelik alanın ormanlık ve makilik olduğunu söyledi.
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