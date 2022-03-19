Pixar, tepkiler üzerine eşcinsel öpüşme sahnesini ‘Işıkyılı’na yeniden dahil etti

En ünlü animasyon filmlerden ‘Toy Story‘nin (Oyuncak Hikayesi) öncesini anlatacak film ‘Lightyear’dan (Işıkyılı) çıkarılan eşcinsel çiftin öpüşme sahnesi tepkiler üzerine yeniden dahil edildi.

Bu yaz gösterime girmesi planlanan Disney-Pixar yapımı filmde, iki kadın karakter arasındaki ilişki yer alıyor. Birini üç Emmy ödüllü oyuncu Uzo Aduba’nın seslendireceği karakter arasındaki öpüşme sahnesi filmden kaldırılmıştı.

Variety’nin haberine göre Disney’in LGBTİ+ karakterler ve kamuoyunda ‘Gay dememe’ yasası olarak bilinen yeni düzenlemeye karşı tutumu nedeniyle gelen tepkiler üzerine sahne yeniden filme dahil edildi.

ABD’nin Florida eyaletinde yürürlüğe giren yasayla öğretmenlerin öğrencilerle cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri üzerine konuşması yasaklanmıştı.

Sahnenin yeniden filme dahil edilmesi LGBTİ+ Pixar çalışanlarının Disney’deki üst düzey yöneticileri ‘eşcinsel yakınlık’ sahnelerini tüm animasyon filmlerinden çıkarmakla suçlamasının ardından geldi.

Eşcinsel öpüşme sahnesinin ‘Lightyear‘ filmine dahil edilmesi, LGBTİ+ bireylerin temsilinde önemli bir dönüm noktası olacak. Yine Disney-Pixar ortaklığında 2020 yapımı ‘Onward‘ filminde lezbiyen bir polis karakteri yer almış ancak kız arkadaşı filmde hiç görülmemişti. Bu bile filmin Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’da yasaklanmasına yetmişti.