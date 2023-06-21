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Piyasaların gözü TCMB'nin yarın açıklayacağı "faiz" kararında

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Piyasalarda gözler TCMB’nin faiz kararında... Yarın açıklanacak karar öncesi, piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Piyasaların gözü TCMB'nin yarın açıklayacağı "faiz" kararında

Küresel piyasalarda merkez bankaları kararlarını açıkladı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise faiz kararını yarın açıklayacak. 

EKONOMİSTLERİN FAİZDE 19,25 TAHMİNİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor. 

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. 

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 25 OLDU 

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. 

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu. 

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. 

YENİ BAŞKANIN İLK TOPLANTISI 

Merkez Bankası, yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak. Erkan, 9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'dan görevi devralmıştı. 

"ENDEKSİN 5 BİN 300 İLE 5 BİN 700 PUAN BANDINDA HAREKETİ BEKLENİYOR" 

Sermaye Piyasaları Uzmanı Arda Coşar, Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarının açıklanana kadar endekste seviyenin 5300 ile 5700 arasında olmasını beklediklerini belirterek, "PPK toplantısından sonra piyasa beklentilerine paralel bir karar çıkarsa ilk durak 5700 sonra 6000'e doğru hareket bekliyorum" dedi. 

ALTINDA FED BASKISI SÜRER Mİ? 

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutma kararıyla baskılanan ons altın fiyatı da yatay görünümde; 1954 dolar civarında işlem görüyor. 

Arda Coşar altın tahminini de şu sözlerle paylaştı: 

"Altını şu an baskılayan ana etmen Fed tekrardan faiz artışı yapabilir ama 1950 dolardan aşağılarını beklemem. Konsolide olduktan sonra altının 2 bin doların yukarısına doğru çıkmasını bekliyorum." 

ALTIN NE KADAR OLMALI? 

Yurt içinde gram altın ise 1483 liradan alıcı buluyor. 

Uzmanlar, gram altında kısa vade için 1500 lirayı direnç, 1300 lirayı ise destek konumunda gösteriyor. 

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