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SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Plaj Partisinde Koronavirüs Kaptılar

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Plaj Partisinde Koronavirüs Kaptılar
Plaj Partisinde Koronavirüs Kaptılar

Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan 14 yeni koronavirüs vakasından ikisinin, virüsü plaj partisinde kaptığı ve daha önce de aynı partide virüs kapanlar olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı ekiplerinin temaslı takibi çerçevesinde yapılan 198 testte 8 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan ikisinin, plaj partisinde bulunanlar arasında tespit edildiğini yazdı.

Gazete, geriye kalan vakalardan ikisinin, semptom gösterdikleri için kendi isteğiyle test yaptıranlar arasında olduğunu; 4’ünün de yurtdışından gelenlere yapılan testlerde ortaya çıktığını ve bunlardan bazılarının asemptomatik olduğunu kaydetti.

POZİTİF VAKALARDAN BİRİNİN 65’TEN FAZLA TEMASLISI VAR

Öte yandan Politis gazetesi ise, edindiği bilgilere dayanarak, geçtiğimiz günlerde pozitif olduğu tespit edilen bir kişinin, 65’ten fazla temaslısı bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın gereken dikkati göstermediğini ve virüsün yayılmasına sebep olduğunu kaydetti.

Haberde, başka bir pozitif vakanın da, sadece çalıştığı iş yerinde 20’den fazla yakın temaslısı bulunduğu ve geriye kalanların henüz hesaplanamadığı belirtildi.

Gazete, semptom gösteren bazı kişilerin de testlerini yaptırdıklarını, ancak sonuçlar çıkana kadar kendilerini izole etmediklerini ve özellikle de gençlerin, hijyen kurallarını ve kendini koruma yöntemlerini uygulamadıklarının görüldüğünü yazdı.

EN ÇOK MASKE İHLALİ YAPAN LEFKOŞA

Gazete, bir başka haberinde maske takmayanların en fazla Güney Lefkoşa’da görüldüğünü yazdı.

Haberde, maske takmadıkları gerekçesiyle şikayet edilip ceza alanların yüzde 35’inin Güney Lefkoşa’da görüldüğü ve Lefkoşa’yı, son dönemde virüs yayılımının en fazla görüldüğü Limasol’un takip ettiği kaydedildi.

NORVEÇ GÜNEY KIBRIS’TAN GİDENLERE 10 GÜNLÜK KARANTİNA ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Norveç’in Güney Kıbrıs’tan gidenlere 10 günlük karantina zorunluluğu getirdiğini yazdı.

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