  • BIST 115.932
  • Altın 292,864
  • Dolar 5,9515
  • Euro 6,6560
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona erecek

»
Polimetre Araştırma Şirketi, 2020 öngörülerini paylaştı
Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona erecek

Polimetre Araştırma Şirketi, 2020'de yaşanabilecek siyasi gelişmelere ilişkin araştırma sonucu öngörülerini paylaştı. AKP'nin giderek güç kaybedeceği sonuçlarının çıktığı araştırmanın ardından yapılan analizde; yaşanacak ilk seçimden sonra AKP'nin varlığının sona ereceğini öne sürüldü. 

Polimetre’nin veri analizlerine göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme dönüş çalışmaları başlayacak. Erken seçimin olmayacağını öngören sonuçlara göre AKP ve MHP de diğer partilerle birlikte bu çalışmaları destekleyecek. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Parlamenter Sisteme geçiş konularında Anayasa değişikliği yapılacak.

Parlamenter sisteme dönüş yapılmamasının 2021 veya 2022 yılında iç savaşa yol açması ihtimali olduğu öngörüsünde bulunan Polimetre Araştırma, seçim sisteminin AKP ve MHP tarafından değiştirilmek isteneceğini ve bu doğrultuda hem seçim sisteminin değişeceğini hem de seçim barajının düşeceğini iddia etti.

2020'de AKP'nin 'güç kaybetmeye devam edeceğini' belirten araştırma şirketi, AKP teşkilatlarında kopma yaşanacağını, AKP'den ümidini kesen seçmenin, Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu yeni partilere yöneleceğini öngördü.

"AKP'nin varlığı sona erecek"

Polimetre Araştırma Şirketi'nin, analizde öne sürdüklerinden biri de, "Olağanüstü durumlar gerçekleşmez ise ilk genel seçimden sonra AKP iktidarı kaybedecek ve buna takiben AKP'nin varlığı sona erecek" ifadeleriyle dile getirildi.

"Kanal İstanbul hiçbir zaman tamamlanmayacak"

Polimetre'ye göre, Kanal İstanbul projesinin 2020 temelleri atılacak olsa da hiç bir zaman tamamlanamayacak. Araştırmanın ardından hazırlanan raporda "Kanal İstanbul gerek maddi gerekse uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin başını ağrıtacak" ifadeleri yer aldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Filtre taktırmayan termik santraller kapatıldı02 Ocak 2020 Perşembe 10:23
  • Türkiye Gazeteleri bugün ne yazdı?02 Ocak 2020 Perşembe 08:55
  • 80 milyonluk ikramiye onun sattığı bilete çıktı: 'İnşallah bizi de görür, bekliyoruz buraya'01 Ocak 2020 Çarşamba 18:58
  • Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu01 Ocak 2020 Çarşamba 18:55
  • Ordu'da yılın ilk bebeğine Ceren Özdemir'in adı verildi01 Ocak 2020 Çarşamba 18:53
  • THY'den 2020'de 4 yeni dış hat01 Ocak 2020 Çarşamba 18:50
  • 2019'da yılın kelimesi: Mazbata01 Ocak 2020 Çarşamba 18:46
  • Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi01 Ocak 2020 Çarşamba 18:28
  • İBB üzerinden yandaş medyaya ne kadar para aktarıldığı ortaya çıktı01 Ocak 2020 Çarşamba 18:11
  • Bilet kaybolmuştu zaman doldu: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi01 Ocak 2020 Çarşamba 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti