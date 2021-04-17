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Polis, ‘128 milyar dolar nerede’ manisini okuyan davulcuyu arıyor

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Kastamonu'da "128 milyar dolar nerede?" diye mani okuyan davulcuyu arayan güvenlik güçleri, davulcunun eşkaline benzetilen bir gence idari işlem başlattı.
Polis, ‘128 milyar dolar nerede’ manisini okuyan davulcuyu arıyor

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Kastamonu’da dün gece bir davulcu, “Ramazan gelmiş şehrime, bölüşmeli hep birlikte, sormaktan hiç yorulmayız, 128 milyar dolar nerede?” diye mani okuyup davul çaldı. CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin de davulcuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet güçleri davulcuyu bulmak için çalışmalar başlattı.

'Benziyorsun' denilerek işlem başlatıldı

Araştırma yapan polis, iddialara göre Emre Tiftik adlı genç hakkında, davulcuya benzediği gerekçesiyle 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı' idari işlem başlattı. Sosyal medya hesabından davulcunun videosunu paylaşan Tiftik, “Biraz önce emniyetten geldiler. Videodaki davulu benim çaldığımı -benzediğimi- iddia ederek hakkımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve gürültüden dolayı idari işlem başlatıldığını söylediler. Davulcu ben değilim, 128 milyar dolar da davulun içinde değil. Peki nerede?” diye yazdı.

'Davulcunun kim olduğunu arayana kadar 128 milyar doları arasalar iyi olacak'

Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de yaşanan bu olaya tepki göstererek, “Ülkeyi getirdikleri hale bak. Gencecik çocukların peşine düşmüşler. Adalete ekmek, su kadar ihtiyacımız var. Davulcunun kim olduğunu arayana kadar 128 milyar doların nerede olduğunu arasalar daha iyi olacak” dedi.

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