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Polis, Olay Yerinde Kopan Parmağından Aldığı İzle Hırsızlık Şüphelisini Arıyor

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Polis, Olay Yerinde Kopan Parmağından Aldığı İzle Hırsızlık Şüphelisini Arıyor
Polis, Olay Yerinde Kopan Parmağından Aldığı İzle Hırsızlık Şüphelisini Arıyor

İtalya’da polis, bir hırsızlık şüphelisini olay yerinden kaçarken kopan parmağından aldığı parmak iziyle arıyor.

Yerel basıda yer alan haberlere göre Milano kentinde yaşanan olayda hırsızlık şüphelisi, kopan parmağını ve yüzüğünü bulması için bir arkadaşını atık geri dönüşüm tesisine gönderdi. Ancak arkadaşı güvenlik görevlisine yakalandı.

Güvelik görevlisi adama orada ne iş olduğunu sorduğunda, “Bir arkadaşımın parmağını ve üzerindeki yüzüğü arıyorum” yanıtını verdi ve polis gelemeden yakında bekleyen araçtaki suç ortağıyla kaçtı.

Kısa bir süre sonra sağ yüzük parmağı çitlerin yakınındaki bir çöp kutusunda bulundu; üzerinde yüzük yoktu. Yüzüğü hırsızlık şüphelisi veya başka biri tarafından bulunup bulumadığı ise henüz belli değil.

Bir gece önce çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde iki adamın geri dönüşüm tesisinin telleri üzerine tırmanırken görünüyor. Ancak güvenlik görevlisinin adamları fark edip alarmı devreye sokması üzerine adamlar kaçıyor. Bu esnada adamın parmağı dikenli tellere takılp kopuyor.

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